Nowoczesne i doskonale uzbrojone. W 23. bazie Lotnictwa Taktycznego trwa montaż samolotów FA-50 Olga Kwaśniewska 16.11.2023 11:12 W 23. bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim trwa montaż samolotów FA-50. Sześć maszyn zostało już zmontowanych, a dwa kolejne przechodzą odbiory. Jak przekazał Radiu dla Ciebie rzecznik bazy ppłk Marcin Boruta, uzbrojenie dysponuje możliwością przenoszenia pocisków i broni inteligentnej.

9 W 23. bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim trwa montaż samolotów FA-50 (autor: ppłk Marcin Boruta)

Nowoczesne i doskonale uzbrojone samoloty koreańskiej produkcji są już w Mińsku Mazowieckim. W 23. bazie Lotnictwa Taktycznego trwa montaż FA-50 wersji GF.

Na miejscu cały czas pracuje ekipa producenta z Azji. Jak mówi zastępca dowódcy grupy obsługi technicznej i rzecznik bazy ppłk Marcin Boruta, piloci i technicy byli także na szkoleniu w Korei Płd.

– To jest w sumie kilkadziesiąt osób. Przeszliśmy takie przeszkolenie w Korei. No bez tego nie byłoby możliwości w ogóle, żeby się dotknąć do tego samolotu. Mamy taką grupę pilotów, którzy już rozpoczęli loty szkoleniowe oraz personelu technicznego, tak, żebyśmy byli jak najbardziej samowystarczalni – mówi ppłk Boruta.

Baza w Mińsku pełni całodobowy dyżur. Dwa samoloty nieustannie chronią polskiej granicy na wschodzie. Zastąpiwszy MIGi-29. Do tego FA-50 nadaje się perfekcyjnie.

– Samolot FA-50 dysponuje możliwością przenoszenia pocisków i broni tak zwanej inteligentnej. Przede wszystkim chodzi o bardzo precyzyjne uderzenia na cele naziemne, czyli wykorzystywanie bomb kierowanych oraz rakiet powietrze-ziemia tak, aby móc precyzyjnie razić te cele – mówi ppłk Boruta.

Sześć samolotów już lata. Dwa kolejne przechodzą odbiory, a dziewiąty i dziesiąty właśnie zostały zmontowane. Pod koniec listopada do Mińska trafią ostatnie dwa z pierwszego zamówienia.

Docelowo będzie ich w sumie 32, czyli dwie eskadry. Dostawy pozostałych 20, w wyższej wersji FA-50PL, zaplanowano na 2025 rok.

Źródło: RDC Autor: Olga Kwaśniewska/AP