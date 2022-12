Zobaczyli płomienie na ekranie, wezwali straż Cyryl Skiba 08.12.2022 11:54 Strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego pojechali na akcję przy ulicy Chryzantemy po 16:00. do pożaru, którego nie było. Mieli informację od sąsiadów, że widzą w budynku obok płomienie...

Pożar, którego nie było (autor: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim)

Na miejscu okazało się, że przyjechaliśmy na darmo - mówi Paweł Plagowski z nowodworskiej komendy.

- Po skontaktowaniu się z osobą zgłaszającą i wskazującą dane okno, gdzie był widziany ogień właścicielka otworzyła je i poinformowała ratowników, że nie doszło do pożaru, a widziany przez okno ogień był efektem wizualizacji na telewizorze imitującej palące się drewno w kominku. Był to dość spory telewizor, a ta wizualizacja, rzeczywiście dawała osobie mocno czujnej powody do tego żeby może to zweryfikować - przyznaje strażak.





W związku z brakiem zagrożenia, strażacy wrócili do koszar.

