Zniszczyli nagrobki, by zemścić się na zmarłych znajomych. Teraz staną przed sądem RDC 15.01.2025 20:49 Przed sądem stanie dwóch mieszkańców pow. garwolińskiego, którzy uszkodzili nagrobki swoich znajomych. Podejrzani przyznali, że zrobili to z powodu urazy związanej z wcześniejszymi zatargami. Za zbezczeszczenie grobu grozi do 2 lat więzienia.

Polacy odwiedzają groby swoich bliskich (autor: RDC)

Dwóch mężczyzn zdewastowało nagrobki swoich znajomych z zemsty. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie podkom. Małgorzata Pychner poinformowała w środę, że akty oskarżenia w tej sprawie trafiły do miejscowego sądu.

Do jednego ze zdarzeń doszło na cmentarzu w Gończycach. „Nieznany sprawca kilkakrotnie uszkodził tam jeden z grobów. Miał też rozbić fotografię zmarłego znajdującą się na nagrobku” – powiedziała rzeczniczka. Straty wynikające ze zniszczeń oszacowano na 1200 zł.

Policjanci ustalili jednego ze sprawców, 68-letniego mieszkańca pow. garwolińskiego, na podstawie nagrań z monitoringu. „Mężczyzna przyznał się, że to on zniszczył nagrobek. Tłumaczył, że zrobił to, bo w przeszłości miał zatarg ze zmarłym” – powiedziała policjantka.

Do podobnej sytuacji doszło na cmentarzu w Sobolewie. 78-latek zniszczył płytę nagrobka oraz kwiaty. Funkcjonariusze ustalili sprawcę na postawie zapisu z kamer. „W tym przypadku również powodem takiego zachowania była uraza do zmarłego, z którym podejrzany był w kiedyś konflikcie” – powiedziała podkom. Pychner.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące znieważenia miejsca spoczynku zmarłego. Za przestępstwo to grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

