Zmiana organizacji ruchu na S7 Modlin – Czosnów w stronę Warszawy RDC 10.01.2023 08:53 Wprowadzono zmiany na S7 w kierunku Warszawy za mostem na Wiśle w Kazuniu Nowym na odcinku ok. 800 metrów. Do dyspozycji kierowców nadal pozostają dwa pasy ruchu.

Zmiana organizacji ruchu na S7 Modlin – Czosnów w stronę Warszawy (autor: GDDKiA Warszawa)

Na budowie S7 Modlin – Czosnów obowiązują już pierwsze zmiany. – Wykonawca tego odcinka rozpocznie przenoszenie ruchu na tymczasowe drogi objazdowe, równoległe do starej trasy. Kierowcy nadal będą mieć do dyspozycji po dwa pasy ruchu, przy ograniczeniu do 50 kilometrów na godzinę – mówi rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Obowiązują już pierwsze zmiany. – W pierwszej kolejności zmiany zostaną wprowadzone na jezdni w kierunku Warszawy, za mostem na Wiśle, w Kazuniu Nowym na odcinku około 800 metrów. W kolejnych etapach ruch na drogi objazdowe zostanie przełożony na jezdnię w stronę Gdańska, za węzłem Błonie (skrzyżowanie S7 z DK85), na długości ok. 1,7 kilometra – podawała Tarnowska.

W kolejnych etapach ruch na drogi objazdowe zostanie przełożony:

na ok. 800 metrach za mostem na Wiśle, na jezdni w kierunku Gdańska, przed węzłem Modlin (S7/DK62);

na ok. 600 metrach, na jezdni w kierunku Warszawy, za węzłem Modlin do mostu przez Wisłę;

na ul. Warszawską pomiędzy Czosnowem a węzłem Błonie, na jezdni w stronę Gdańska, długości ok. 3 km;

z jezdni prowadzącej ruch w kierunku Warszawy na jezdnię w stronę Gdańska, na długości ok. 3 km, pomiędzy węzłem Błonie a Czosnowem.

Wprowadzanie czasowej organizacji ruchu odbywać się będzie etapowo, do końca stycznia. Zmiany będą obowiązywać przez rok.

Wyłączenie z ruchu odcinków starej drogi pozwoli wykonawcy rozpocząć prace przy budowie nowych, trzypasowych jezdni i obiektów inżynierskich.

