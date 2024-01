Silny wiatr nad Polską. Ponad 800 interwencji strażaków i 19 tys. osób bez prądu RDC 25.01.2024 10:46 W ciągu ostatniej doby strażacy przeprowadzili ponad 800 interwencji w związku z silnym wiatrem. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, o godzinie 6.00 bez prądu pozostawało ponad 19 tysięcy odbiorców, z czego najwięcej było w województwie mazowieckim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie oblodzeń na terenie całego Mazowsza.

Silny wiatr (autor: IMGW)

W czwartek 25 stycznia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w związku z silnym wiatrem, o godzinie 6:00 bez prądu pozostawało ponad 19 tysięcy odbiorców. Najwięcej w województwach mazowieckim, małopolskim i zachodniopomorskim.

Strażacy przeprowadzili ponad 800 interwencji w związku z silnym wiatrem w ciągu ostatniej doby. Najwięcej zgłoszeń odebrano w województwach pomorskim - 158, dolnośląskim - 143 i zachodniopomorskim - 96.

Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu gałęzi i powalonych drzew z chodników i dróg, a także na odpompowywaniu wody z zalanych posesji i piwnic oraz na zabezpieczaniu dachów.

🚒W środę 24 stycznia najwięcej interwencji miało miejsce w województwach: pomorskim 1️⃣4️⃣4️⃣, dolnośląskim 1️⃣2️⃣5️⃣ i zachodniopomorskim 8️⃣0️⃣.



💢W czwartek 25 stycznia najwięcej zgłoszeń otrzymano na terenie województw pomorskiego 5️⃣8️⃣, dolnośląskiego 5️⃣2️⃣ oraz śląskim 4️⃣4️⃣. #wiatr https://t.co/KQoV5gbRAQ — Karol Kierzkowski (@Kierzkowski_PSP) January 25, 2024

Bezpieczeństwo podczas silnego wiatru

W związku z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem należy pamiętać o usunięciu z parapetów i podwórek wszystkich przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami; zamknąć okna i drzwi; pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe; nie zatrzymywać się pod drzewami; zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz; przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii, gdyż wiatr może uszkodzić linie energetyczne oraz uważać podczas jazdy samochodem, ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, a przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Ponadto podczas jazdy samochodem należy zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność. Gwałtowne podmuchy wiatru mogą spowodować utratę panowania nad pojazdem – zwłaszcza gdy wyjeżdża on z zalesionego lub zabudowanego terenu na otwartą przestrzeń.

Najlepiej zatrzymać się na najbliższym parkingu lub poboczu (włączając światła awaryjne). Nie należy zatrzymywać się bezpośrednio pod drzewami – złamana gałąź może uszkodzić samochód.

⚠️Lokalnie możliwe porywy wiatru do 1️⃣0️⃣0️⃣ km/h.



📍Bądź ostrożny i przygotuj się na silny wiatr. Zabezpiecz wszystkie przedmioty na balkonie, tarasie i podwórzu.



🚒W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub mienia dzwoń na numery alarmowe 1️⃣1️⃣2️⃣ lub 9️⃣9️⃣8️⃣.



💨🌪️🏠👨🏻‍🚒🚒#strażacy pic.twitter.com/p7hSAGaosQ — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) January 24, 2024

Pogoda na czwartek i prognoza IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie oblodzeń na terenie całego województwa mazowieckiego.

Dziś na przeważającym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu, spadnie od 5 do 7 mm wody.

Temperatura maksymalna na wschodnich krańcach Polski 2 st. C, w centrum termometry pokażą około 5 st. C, najcieplej będzie zachodzie kraju i nad morzem około 6–7 st. C.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże, ale miejscami pojawią się większe przejaśnienia. Na północy i w centrum kraju nie powinno padać.

