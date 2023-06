W długi gorący czerwcowy weekend pomóżmy naszym okolicznym zwierzętom RDC 10.06.2023 10:24 W długi gorący czerwcowy weekend pomóżmy naszym okolicznym zwierzakom. Wystawiajmy wodę ale regularnie - nad jedzeniem zastanówmy się dwa razy. Jeże, wiewiórki czy ptaki - wysokie temperatury i susza w lasach im nie sprzyja.

W długi gorący czerwcowy weekend pomóżmy naszym okolicznym zwierzakom (autor: Wikipedia/Danawiki)

Jeżeli chcemy im pomóc, możemy wystawić miseczkę z wodą.

- Jednak jeśli już to robimy, róbmy to regularnie - mówi Andżelika Gackowska z Lasów Miejskich w Warszawie.

- Zwierzęta się przyzwyczajają do takich miejsc i później powracają do takiej lokalizacji, gdzie są wystawiane miseczki z wodą. W związku z tym róbmy to odpowiedzialnie i kiedy już się zdecydujemy, to możemy wystawiać wodę i dla małych ssaków, czyli np. dla jeży oraz dla ptaków najlepiej to robić w płytkich naczyniach w taki sposób, żeby zwierze, które chciałoby się napić po prostu się nie utopiło - mówi Gackowska.

Pamiętajmy, aby woda pozostała tam świeża, a naczynie było czyste. Absolutnie nie można dokarmiać zwierząt ludzkim, doprawionym jedzeniem.

