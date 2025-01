Ponad tysiąc interwencji leśników dzięki fotopułapkom na Mazowszu. „Zatrzymujemy podpalaczy i złodziei drewna” Iwona Rodziewicz-Ornoch 12.01.2025 09:11 Ponad tysiąc interwencji straży leśnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie odbyła w ubiegłym roku dzięki fotopułapkom. – Fotopułapki przyczyniły się do zatrzymania podpalaczy, osób wywożących śmieci do lasu – mówi rzecznik warszawskiej RDLP Maciej Pawłowski.

Fotopułapki w mazowieckich lasach (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Lasy Miejskie – Warszawa/FB)

Na terenie czternastu nadleśnictw, które wchodzą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, jest ponad 70 fotopułapek. To dzięki nim w ubiegłym roku straż leśna interweniowała ponad tysiąc razy.

Fotopułapki są niezastąpione podczas nielegalnych wjazdów samochodów czy quadów do lasów oraz kradzieży drewna.

Zdarzyło się także, że w kamerę fotopułapki wpadali podpalacze.

– Fotopułapki przyczyniły się do zatrzymania podpalaczy, osób wywożących śmieci do lasu. Udało się nagrać takie przypadki, kiedy ktoś wywoził duże ilości odpadów do lasu. Fotopułapka zarejestrowała numery rejestracyjne i we współpracy z policją udało się dotrzeć do takiej osoby i oczywiście ją ukarać – mówi rzecznik RDLP w Warszawie Maciej Pawłowski.

Poza fotopułapkami strażnicy leśni mają do dyspozycji drony, dzięki którym także w nocy mogą namierzać złodziei drewna.

– Oprócz tego, że mogą monitorować w dzień, mogą być również wykorzystywane w nocy, ponieważ mają możliwość nagrywania termowizyjnego, czyli podglądu tego, co się w lesie dzieje na zasadzie zmian temperatury – dodaje Pawłowski.

W sumie w 2024 roku straż leśna podjęła 3,5 tys. interwencji.

Za nielegalny wywóz śmieci do lasu grozi kara w wysokości 5 tys. zł. Z kolei za nielegalny wjazd samochodem kara do tysiąca złotych. Z reguły straż leśna kieruje takie sprawy do sądu.

