Tony śmieci w lesie w Starych Wrońskach. Ktoś wyrzucił wyrzucił stare ubrania Katarzyna Piórkowska 18.08.2024 16:39 W środku lasu w okolicach miejscowości Stare Wrońska w gm. Załuski ktoś wyrzucił tony staruch ubrań. O nielegalnym wysypisku poinformowała gminę osoba spacerująca po lesie. Będzie zawiadomienie do policji oraz oględziny na miejscu.

Śmieci w lesie (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Nadleśnictwo Lubartów)

W lesie w miejscowości Stare Wrońska ktoś wyrzucił tony starych ubrań. O wysypisku poinformowała gminę osoba spacerująca po lesie. Będziemy szukać właściciela tych śmieci, który ma obowiązek usunąć je – zapowiedział wójt gminy Załuski Kamil Koprowski.

– W następnym tygodniu planujemy oględziny terenu. Równolegle złożymy zawiadomienie do policji. Będziemy działać dwutorowo i dążyć do usunięcia tych odpadów. Jednocześnie będą na pewno trwały czynności przez policję zmierzające do ustalenia osób, które dopuściły się tego haniebnego czynu – dodał.

Jeśli nie uda się ustalić, kto jest właścicielem śmieci, wysypisko będzie musiał uprzątnąć na swój koszt właściciel terenu. Na szczęście w stertach ubrań nie ma toksycznych odpadów więc nie ma zagrożenia dla środowiska.

