Próba zabójstwa właściciela sklepu w Sierpcu. W areszcie 49-latek Miłosz Kuter 10.03.2025 14:08 Zarzut usiłowania zabójstwa właściciela sklepu motoryzacyjnego w Sierpcu usłyszał 49-latek. – Groził mu pozbawieniem życia, przykładając ostrze noża kuchennego do jego szyi – informuje Katarzyna Kurkowska z miejscowej policji. Napastnikowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zatrzymany ws. usiłowania zabójstwa (autor: Policja Sierpc)

49-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło w sklepie motoryzacyjnym na terenie Sierpca w miniony czwartek. Wtedy na komendę policji zgłosił się właściciel sklepu.

– Z relacji wynikało, że do sklepu przyszedł znany mu mężczyzna, będący pod działaniem alkoholu i przy użyciu niebezpiecznego narzędzia groził mu pozbawieniem życia, przykładając ostrze noża kuchennego do jego szyi. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w wyniku której pokrzywdzony doznał powierzchownych obrażeń ręki – informuje Katarzyna Kurkowska z miejscowej policji.

Pokrzywdzonemu mężczyźnie udało się wyrwać i uciec, pozostawiając sprawcę zamkniętego w magazynie. Po chwili napastnik zdołał wydostać się przez okno i oddalił się w nieznanym kierunku.

Sprawca ataku został zatrzymany przez policję po kilku minutach od zdarzenia. 49-latek trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

