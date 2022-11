Radom będzie walczył z reklamowym chaosem. Trwają prace nad uchwałą krajobrazową Anna Orzeł 04.11.2022 15:32 Z przestrzeni miasta mają zniknąć reklamy, szyldy i banery. Miasto pracuje nad dokumentem, który ureguluje kwestie przestrzeni. Teraz jest czas, by głos w tej sprawie zabrali radomianie

Radom pracuje nad ustawą krajobrazową (autor: Urząd Miejski w Radomiu)

Do końca listopada mieszkańcy Radomia mogą zgłaszać swoje propozycje i uwagi.

- Przepisy nie zmienią się z dnia na dzień. Nowe regulacje będą stopniowo wchodziły w życie - mówi szefowa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu Magda Wielogórska.

- Praktyki są takie, że w miastach, w których ta uchwała już funkcjonuje, to mniej więcej od roku do pięciu lat jest taki okres, gdzie będą wdrażane te zapisy. Przez to, że wydzieliliśmy te strefy w uchwale krajobrazowej, to też będzie można dla każdej strefy przewidzieć różna czas wprowadzenia tych zapisów - tłumaczy





Decyzję o ostatecznym kształcie uchwały krajobrazowej podejmą radomscy radni.

