Przygotowania do Wielkanocy dawniej i dziś. Które tradycje się zachowały? RDC 07.04.2023 12:21 Dzisiaj Wielki Piątek. W polskich domach trwają ostatnie przygotowania do świętowania Wielkanocy. Z tym czasem wiąże się wiele ludowych tradycji. Które zachowały się do dzisiaj?

Przygotowania do Wielkanocy dawniej i dziś. Które tardycje się zachowały? (autor: pixabay)

Jak mówi etnograf Justyna Górska-Streicher, dyrektor Resursy Obywatelskiej w Radomiu, mieszkańcy wsi przyswajali na przykład symbolikę żywiołów.

- Święcenie ognia i wody. Piec wygaszony w Wielki Czwartek, dopiero w Wielką Sobotę poświęcony ogień i wtedy tym świeżym, nowym ogniem można było ten piec rozpalić - tłumaczy.



Święconą wodę najczęściej wierni wykorzystują przyjmując księdza podczas wizyty duszpasterskiej. Jak zauważa Justyna Górska-Streicher, kiedyś miała znacznie więcej zastosowań.

- Przy budowie nowego jakiegoś budynku, często przy narodzinach czy bydła czy zwierząt gospodarskich. Wodą święcono zboże, które było przeznaczone do zasiewów. To wszystko po to, żeby zapewnić sobie szczęście, powodzenie, żeby wszystko się udało - mówi.



Kluczowym elementem przygotowań było ścisłe przestrzeganie postu.

- Jeszcze bardziej restrykcyjnie poszczono w Wielki Piątek - zaznacza Justyna Górska-Streicher. - Bardzo często wyglądał tak, że nie jadano w ogóle nic. Picie wody i jakby to wszystko, to jest ten ścisły post piątkowy. Tak naprawdę pełne wyrzeczenie jedzenia w oczekiwanie na największe święto i to było dosyć powszechne - wskazuje.



Z wielkanocnych tradycji zachowanych do dzisiaj mieszkańcy Mazowsza najczęściej praktykują malowanie pisanek i święcenie pokarmów. Zanikają za to tradycje hucznego obchodzenia rezurekcji czy polewania wodą w Poniedziałek Wielkanocny.

Wielkanocne przygotowania dziś

Wciąż jednak do przygotowań mieszkańcy przykładają dużą wagę. Tuż przed świętami w większości domów przychodzi czas na porządki. W sprzątaniu swoim rodzicom chętnie pomagają dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 22 w Siedlcach.

Rozmawiała z nimi nasza reporterka Olga Kwaśniewska.





Przedszkolaki chętnie także dekorują pisanki.





Wśród tegorocznych trendów do dekoracji domów na Wielkanoc królują żywe kwiaty i owies, a także pastelowe barwy - m.in. na pisankach czy obrusach.

Mieszkanki podsiedleckiego Rakowca opowiedziały naszej reporterceo, bez jakich potraw nie wyobrażają sobie Wielkanocy.





Wśród ciast jak co Wielkanoc królują mazurki, baby i serniki.

