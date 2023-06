Procesje Bożego Ciała na Mazowszu. Będą utrudnienia w Warszawie, Płocku, Siedlacach czy Radomiu RDC 08.06.2023 08:57 Mazowsze świętuje Boże Ciało. Dziś ulicami wielu miast i wsi przejdą procesje. Sprawdziliśmy, jakie utrudnienia czekają kierowców, pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie, Radomiu, Płocku czy Siedlcach.

Procesja Bożego Ciała w Warszawie (autor: RDC)

W Kościele katolickim obchody uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywane w Polsce Bożym Ciałem, odbędą się 8 czerwca.

W archidiecezji warszawskiej Msza Święta z udziałem kard. Kazimierza Nycza została odprawiona o godz. 10.00 w archikatedrze warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela.

Bezpośrednio po eucharystii z bazyliki wyruszył orszak procesyjny z Najświętszym Sakramentem. Przechodzi on ul. Świętojańską, Placem Zamkowym i Placem Bernardyńskim do pierwszego ołtarza usytułowanego przy kościele akademickim pw. Świętej Anny na pl. Bernardyńskim. Następnie wierni przechodzą do drugiego ołtarza przy kościele seminaryjnym. Trzeci ołtarz znajduje przy pomniku bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego obok kościoła sióstr wizytek, zaś czwarty - zgodnie z tradycją - na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie kazanie wygłosi metropolita warszawski.

Procesja centrala i eucharystyczna w Warszawie

Centralna procesja Bożego Ciała w diecezji warszawsko-praskiej rozpoczęła się o godz. 10.00 uroczystą Maszą Świętą w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Zakończy się w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na stołecznym Kamionku, dla której jest to święto patronalne. Liturgii będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński.

Procesja eucharystyczna przechodzi ulicami: Sierakowskiego, Okrzei, Jagiellońską, Marcinkowskiego, Targową, Zamoyskiego i Grochowską.

Pierwszy ołtarz przygotowały siostry loretanki, drugi strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 5, trzeci parafia św. Wincentego Pallotiego, a czwarty - parafia konkatedralna Bożego Ciała.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnią chór katedralny "Musica Sacra” oraz chór konkatedralny "Kamionek".

Procesje Bożego Ciała zwieńczy hymn "Te Deum" i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Zmiany w komunikacji w Warszawie

W okresie długiego weekendu w okolicach święta Bożego Ciała (7–11 czerwca) Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza specjalną organizację komunikacji w stolicy - poinformował ZTM. Pierwsze zmiany obowiązywać będą od środy. Metro kursować będzie według piątkowego rozkładu jazdy, z kursami nocnymi. Natomiast linie nocne według rozkładu weekendowego.

Dziś, w Boże Ciało, linie dzienne (w tym linie lokalne typu L-x) będą kursować wg świątecznych rozkładów jazdy, a linie nocne (w noc 8/9.06) – wg niedzielnego rozkładu jazdy.

Zawieszone zostanie kursowanie linii 126 oraz nocnej N58, skorygowana zostanie trasa linii 735 - zawieszone zostaną podjazdy do przystanku Kupiecka. Na liniach 193 i 263 wprowadzony zostanie specjalny rozkład.

W piątek, 9 czerwca autobusy linii dziennych kursują wg sobotnich rozkładów jazdy, linie lokalne L-2, L-5, L-8, L12, L13, L17, L19, L23, L26, L27, L31, L32, L39, L47, L48, L51, L52 – wg rozkładu jazdy dnia powszedniego a linia L24 – wg rozkładu jazdy dnia powszedniego, wraz ze skróceniem wszystkich kursów do odcinka Zgoda - Kazimierzowska. Pozostałe linie L-x będą kursować wg sobotniego rozkładu jazdy.

Zawieszone zostanie kursowanie linii 409, a w godzinach szczytu na ulice wyjadą autobusy linii: 317, 331, 401, 402.

W wybranych kursach linia 331 zostaje skierowana na trasę: Lotnisko Chopina … Wirażowa, Poleczki, Osmańska, zawrotka na pętli Osmańska - DHL, Osmańska, Poleczki, Chodzonego … Metro Wilanowska.

Wszystkie kursy linii 401 realizowane będą na trasie skróconej Ursus Niedźwiadek - Metro Służew.

Wprowadzony zostanie specjalny rozkład linii 126 - wybrane kursy zostaną skierowane przez Polfę.

Specjalny rozkład będzie też obowiązywał dla linii: 120, 136, 138, 145, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 504, 509, 511, 514, 517, 520, 521, 523, 525, 527, 709, 710, 719, 723, 724, 735, 739, 742, 743

Tramwaje kursować będą wg sobotniego rozkładu jazdy a linie 2, 17 i 31 według specjalnego.

Uruchomiony zostaną przystanki Połczyńska - Parking P+R dla linii 23, 26 i 78.

Również podziemna kolejka będzie kursować według sobotniego rozkładu. "W godzinach szczytu linie będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością: M1 do 3.30 min. a M2 do 4 min." - poinformował ZTM dodając, że uruchomione zostaną kursy nocne.

Szybka Kolei Miejska kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia powszedniego.

W dniach 10-11 czerwca (sobota-niedziela), wprowadzony zostanie specjalny rozkład linii 193.

Siedlce

W związku z procesjami organizowanymi na uroczystość Bożego Ciała w Siedlcach w czwartek możliwe będą utrudnienia na drogach. Pierwsze wystąpiły już po godzinie 8:00.

Procesja główna zaplanowana jest między godziną 11:00 a 13:00 - wierni wyruszyli spod siedleckiej katedry i przejdą pod kościół Św. Ducha ulicami Świrskiego, Bohaterów Getta, Piłsudskiego, Kilińskiego, Sienkiewicza, Floriańską i Brzeską.

Własne procesje organizują też poszczególne parafie. Około godziny 9:00 przemarsz z kościoła Bożego Ciała utrudnienia wystąpią na ulicach Monte Cassino, Okrężnej, Kraszewskiego, Podlaskiej. O tej samej porze wyruszy procesja z kościoła świętego Maksymiliana Kolbego – trasa będzie przebiegać ulicami Kazimierzowską, Ogrodową, Piaski Starowiejskie i Kubusia Puchatka.

Natomiast około godziny 13:00 orszak wiernych wyruszy spod kościoła św. Teresy i przejdzie ulicami Garwolińską, Romanówką, Unitów Podlaskich i Niepodległości

Komunikacja miejska w Siedlcach będzie kursować według świątecznego rozkładu. Zmiany także w kursowaniu lokalnych PKS-ów.

W czwartek między innymi dwie główne i najbardziej oblegane linie, czyli 3 i 4 będą jeździć co pół godziny, a nie jak w dni robocze - co 20 minut. Będzie też dwa razy mniej połączeń do takich miejscowości jak Zbuczyn, Golice, Chodów i Suchożebry.

Z kolei w piątek MPK będzie realizowało połączenia jak w dzień roboczy, ale bez kursów szkolnych. Zmiany także w kursowaniu lokalnych PKS-ów. Sokołowski przewoźnik będzie wykonywał połączenia jak w niedziele czyli po jednym połączeniu z Sokołowa do Warszawy i z Siemiatycz do Warszawy. Z kolei w łosickim PKS-ie autobusy będą jeździć jak w dni wolne od szkoły.

Płock

Także ulicami Płocka przejdzie procesja. Dla kierowców oznacza to utrudnienia w ruchu. Na czas przejścia procesji ulice będą zamykane. Trasa procesji będzie nieco inna niż w latach ubiegłych. Wierni wyruszą sprzed katedry, tradycyjnie przejdą do czterech ołtarzy – mówi Elżbieta Grzybowska rzeczniczka płockiej kurii diecezjalnej.

- Przy Grobie Nieznanego Żołnierza będzie to pierwszy ołtarz, następny na ul. Tumskiej, później procesja skręci w lewo w ulicę Kwiatka. Trzeci z ołtarzy będzie znajdował się właśnie przy ulicy Kwiatka. I ostatni, czwarty, tradycyjnie przy kościele parafii św. Jana Chrzciciela - tłumaczy.



Procesja Bożego Ciała w Płocku wyruszy w samo południe.

Radom

W związku z procesjami w święto Bożego Ciała, w dniu 8 czerwca 2023 roku (czwartek) w godzinach od około 9:30 do 13:00 będą występowały utrudnienia w ruchu kołowym na ulicach Radomia. Spowoduje to także zmiany tras linii komunikacji miejskiej.

Podczas przemarszów procesji w poszczególnych parafiach autobusy komunikacji miejskiej na większości linii będą jeździły wyznaczonymi objazdami. Będą one wprowadzane między innymi w następujących dzielnicach Radomia:

- Śródmieście (procesja na ulicach Sienkiewicza Moniuszki, Żeromskiego i Rwańskiej);

- Śródmieście (procesja na ulicach Niedziałkowskiego, Struga, 25 Czerwca i Kelles-Krauza);

- osiedle Akademickie (procesja na ulicach Rapackiego, Górniczej, Chrobrego i Daszyńskiego);

- osiedle Nad Potokiem (procesja na ulicach Katowickiej, Szklanej, Struga i Grzybowskiej);

- osiedle XV-lecia (procesja na ulicach Miłej, Sowińskiego, Chrobrego i Kusocińskiego);

- Michałów (procesja na ulicach Królowej Jadwigi, Sobieskiego i Łokietka);

- Południe (procesja na ulicach Gębarzewskiej, Czarnoleskiej, Urszuli i Sycyńskiej);

- Południe (procesja na ulicach Padewskiej, Warsztatowej, Wierzbickiej, Trojańskiej i Sycyńskiej);

- Obozisko (procesja na ulicach Żwirowej, Parkowej, Brandta, Rodziny Winczewskich i Warszawskiej);

- Kaptur (procesja na ulicach Wernera, Polnej, Ceglanej, Zielonej, Wacyńskiej, Wspólnej i Chłodnej);

- Zamłynie (procesja na ulicach Natolińskiej, Szerokiej i Głównej);

- Młodzianów (procesja na ulicach Południowej, Wiejskiej i Młodzianowskiej);

- Prędocinek (procesja na ulicach Ostrowieckiej, Czackiego, Wyścigowej i Brata Alberta);

- Dzierzków (procesja na ulicach Pomorskiej, Kochanowskiego, Zwoleńskiej i Długojowskiej);

- Glinice (procesja na ulicach Wróblewskiego, Przelotnej, Długojowskiej, Ogrodniczej i Słowackiego);

- Idalin (procesja na ulicach Idalińskiej, Długosza, Janiszpolskiej, Naruszewicza, Pięknej i Kalinowej);

- Wośniki (procesja na ulicach Wiedeńskiej, Londyńskiej, Wośnickiej, Pośredniej i Skrajnej).

Objazdy zostaną również wprowadzone w Jedlni-Letnisku (procesja na ulicach Radomskiej, 1 Maja i Piłsudskiego).

Ustanowienie Święta

Papież Urban IV bullą "Transiturus de hoc mundo" z 11 sierpnia 1264 r., ustanowił święto Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa dla Kościoła lokalnego, następny papież Jan XXII rozpropagował je w całym Kościele. Liturgicznym opracowaniem święta zajęli się dominikanie, przy znaczącym udziale św. Tomasza z Akwinu.

W 1389 r. papież Urban VI bullą "Transiturus" zaliczył tę uroczystość do głównych świąt Kościoła katolickiego. Jest to święto ruchome, w Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

Nazwa monstrancja, w której wystawia się na widok publiczny ciało Pańskie, pochodzi od łac. słowa monstro, monstrare – pokazywać.

Na początku XIV w. procesja pojawiła się w Polsce i bardzo szybko nabrała dużego znaczenia w naszej rodzimej religijności.

Od początku na trasie procesji budowano cztery ołtarze symbolizujące cztery Ewangelie i cztery strony świata, na które są one głoszone. Przy każdym odczytywany jest fragment Ewangelii – przy pierwszym wg św. Mateusza o ostatniej wieczerzy, czyli nawiązujący do ustanowienia Eucharystii; przy drugim – fragment Ewangelii wg św. Marka, dotyczący rozmnożenia chleba; przy trzecim – wg św. Łukasza, który opowiada o zaproszonych na ucztę; przy czwartym zaś – wg św. Jana, mówiący o sakramencie zjednoczenia.

W Polsce Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. Katolicy zobowiązani są do uczestnictwa w tym dniu w Mszy Świętej.

Czytaj też: Utrudnienia związane z budową tramwaju na Wilanów. Początek dziś w nocy