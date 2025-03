Seria pożarów na Mazowszu. M. Frankowski: jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej Adam Abramiuk 21.03.2025 09:06 Jest to dziwny zbieg okoliczności, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej — mówił w Polskim Radiu RDC wojewoda mazowiecki. Mariusz Frankowski odniósł się do pożarów, do których doszło w ostatnich dniach w Warszawie.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski (autor: RDC)

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski skomentował na antenie Polskiego Radia RDC serię pożarów, do której doszło w ostatnim czasie w Warszawie i okolicy.

Wczoraj ogień pojawił się w hali przy Modlińskiej, dzień wcześniej duży pożar miał miejsce na Bazarze Różyckiego, a na początku tygodnia w magazynach pod Nowym Dworem Mazowieckim.

Wojewoda zaznaczył, że nie chce spekulować, czy miały przy nich udział obce służby, jednak zauważył, że już wcześniej miały miejsce podobne zdarzenia, jak pożar Marywilskiej 44, czy marketu budowlanego przy ul. Radzymińskiej.

— Dzisiaj wiemy, że w niektórych tych przypadkach doszło do ingerencji zewnętrznej. Była to ingerencja służb i krajów - czy Białorusi, czy Rosji. Nie ma co ukrywać, my jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej, czyli takiej wojny, która ma charakter dywersyjny — powiedział wojewoda.

Jak zaznaczył wojewoda, trzeba zweryfikować te zdarzenia.

— To może być pewna chęć, czy dążenie obcych służb do tego, żeby Polacy czuli się w jakiś sposób niepewni czy zastraszeni. Zobaczymy. Oczywiście sprawą zajmie się policja i prokuratura — dodał.

Sprawy pożarów są badane służby. Dziś na Bazarze Różyckiego swoje działania ma prowadzić biegły z zakresu pożarnictwa.

