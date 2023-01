Pierwszy etap prac wokół gostynińskiego zamku zakończony Katarzyna Piórkowska 10.01.2023 17:46 Koniec z podtopieniami po większych deszczach. Pierwszy etap prac wokół gostynińskiego zamku zakończony. Dobiegła końca budowa rowu do rzeki Skrwy Lewej, 11-metrowego przepustu i zastawek z kładkami. Kolejny rów połączył Jeziora Zamkowe i Sejmikowe, przebudowano rów łączący jezioro Zamkowe z kolektorem deszczowym.

Pierwszy etap prac wokół gostynińskiego zamku zakończony (autor: mat. zamku)

- Miasto przygotowuje się już do następnego etapu - mówi burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski. - Mamy już opracowaną dokumentację budowy nowych ścieżek od strony zamku po drugą stronę jeziora. Do tego ma dojść również nowy pomost od strony zamku. To wszystko powstanie, mam nadzieję, że w tym roku - tłumaczy.

W trzecim etapie ścieżka spacerowa miałaby połączyć Jezioro Sejmikowe i Zamkowe z jeziorem Bratoszewo przy ul. Dybanka.

