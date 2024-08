Coraz więcej przypadków odry na Mazowszu. „Nie mamy odporności zbiorowej”

Ponad 100 przypadków odry na Mazowszu odnotowano do końca lipca. To prawie 10 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Epidemiolodzy alarmują, że nie mamy odporności zbiorowej. – Globalnie do dziś odra jest klasyfikowana jako choroba, która powoduje największą śmiertelność wśród dzieci na świecie – mówi ordynator pediatrii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.