Powrót 5-proc. VAT-u na żywność problemem dla sklepów? PIH: dodatkowa praca w czasie świąt Cyryl Skiba 16.03.2024 17:32 Rząd dołożył pracy pracownikom handlu w czasie świąt - ocenia Polska Izba Handlu. W związku z powrotem VAT-u na żywność, trzeba będzie zmienić ceny produktów. To pracochłonny proces, na który sklepy będą miały tylko jeden weekend.

Zmiana cenników to ogrom pracy dla handlowców w trudnym, wielkanocnym czasie – krytykuje Polska Izba Handlu. Rząd pracownikom handlu dołożył dodatkowy obowiązek w czasie świąt, w związku z końcem zerowego VAT-u na żywność od 1 kwietnia. Na półkach trzeba zmienić ceny, to pracochłonny proces i jest na to tylko jeden weekend.

– Można to było lepiej zaplanować – alarmuje prezes Polskiej Izby Handlu, Maciej Ptaszyński. – Jeżeli w sklepie mamy 6, 9, 12 tysięcy produktów, no to ci pracownicy oprócz tego zwiększonego ruchu w sklepach, będą musieli jeszcze zająć się wymianą tych cenówek. O ile jeszcze w dużych sklepach tego personelu jest więcej, o tyle w tych małych sklepach to są często placówki rodzinne, które zatrudniają kilka osób zaledwie - mówi.

Polska Izba Handlu wezwała, by na przyszłość podobne akty prawne i podejmowane decyzje o znaczeniu gospodarczym miały co najmniej półroczne vacatio legis. Zerowa stawka podatku VAT na niektóre produkty spożywcze nie zostanie przedłużona po 31 marca 2024 r. Jako powód podało utrzymujący się trend spadkowy inflacji i spadek tempa wzrostu cen żywności.

