Jak składowane są odpady promieniotwórcze? Ruszyły zapisy na dni otwarte KSOP w Różanie Alicja Śmiecińska 02.07.2024 21:16 Ruszyły zapisy na dni otwarte Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. To jedyny taki punkt w Polsce, gdzie są składowane odpady promieniotwórcze — Od 20 do 21 lipca będzie można się dowiedzieć, co trafia na teren składowiska nieprzerwanie od ponad pół wieku — mówi dyrektorka Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Aneta Korczyc.

6 Zapisy na dni otwarte Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie (autor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych)

Już można się zapisywać na dni otwarte Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. Odbędą się 20 i 21 lipca. To jedyny taki punkt w Polsce, gdzie są składowane odpady promieniotwórcze.

Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Aneta Korczyc informuje, że będzie można dowiedzieć się, jak bezpiecznie nimi zarządzać.

— Będziemy Państwu opowiadać, jak my te odpady przygotowujemy, jak je odbieramy od klienta, a także jak je składujemy. Jest to też bardzo ciekawy moment, żeby się dowiedzieć w ogóle, co to jest zjawisko promieniotwórczości i jak skutecznie wykorzystujemy jego właściwości, chociażby do leczenia i diagnostyki chorób ludzi — mówi Korczyc.

— Odpady promieniotwórcze powstają przede wszystkim w medycynie, w nauce i przemyśle. I żeby Państwu przybliżyć, co może być takim odpadem promieniotwórczym, spróbujmy sobie wyobrazić pacjenta, który jest leczony onkologicznie i właśnie ma podawany lek, który jest oparty na izotopach promieniotwórczych. Odpadem z takiej procedury są rękawiczki, których pielęgniarka używała, strzykawka, igła i tym podobne. I właśnie takie odpady trafiają do naszego składowiska — wyjaśnia.

Na teren składowiska będą już mogły wejść dzieci od 7 roku życia pod opieką dorosłych. Szczegóły rejestracji znajduję się na stronie internetowej Zakładu.

19 lipca bez zapisów będzie można obejrzeć w plenerze film biograficzny o Marii Skłodowskiej Curie.

Czytaj też: Polska rakieta Bursztyn poleci na granicę kosmosu. „To jest top technologiczny”

Źródło: RDC Autor: Alicja Śmiecińska/DJ