Kradli samochody i włamywali się do bankomatów. Funkcjonariusze CBŚP i KSP rozbili gang RDC 21.03.2023 07:47 Grupa zajmująca się m.in. kradzieżami samochodów i włamaniami do bankomatów została rozbita przez stołecznych policjantów i CBŚP. Funkcjonariusze działali pod nadzorem mazowieckiej PK. Przestępcy mają też na swoim koncie rozboje, podczas których podawali się za policjantów.

8 Policjanci z Warszawy rozbili gang (autor: CBŚP)

Nad sprawą zorganizowanej grupy przestępczej pracowali policjanci ze stołecznej samochodówki wspólnie z funkcjonariuszami warszawskiego CBŚP pod nadzorem mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej. - Policjanci rozpracowali działającą od 2014 roku do chwili obecnej grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów, napadami na bankomaty oraz napadami, podczas których przestępcy podawali się za policjantów - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

- Operacyjne ustalenia dotyczące ustalenia pełnego składu grupy funkcjonariusze rozpoczęli w lipcu ubiegłego roku. W ich trakcie wykorzystali szereg metod pracy operacyjnej. Równolegle prowadzili również czynności procesowe. W wyniku tych działań zebrali materiał dowodowy, jak również ustalili pełen skład grupy, której członkowie w swojej przestępczej działalności byli bardzo bezwzględni i agresywni - podkreślił nadkomisarz.

Według śledczych grupa oprócz kradzieży samochodów zajmowała się również napadami na przewożone towary, głównie elektroniczne i rozbojami, podczas których byli bardzo brutalni. - Często pokrzywdzone przez nich osoby doznawały poważnego uszczerbku na zdrowiu - zaznaczył policjant.

Zatrzymanych 9 członków gangu

W akcji zatrzymań stołecznych policjantów i funkcjonariuszy warszawskiego CBŚP wsparli m.in. funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz kontrterroryści z Warszawy, Łodzi, Białegostoku koordynowani przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny BOA KGP. - W wyniku akcji na terenie garnizonu stołecznego, powiatu siedleckiego i Chorzowa zatrzymano 9 członków grupy w wieku od 30 do 52 lat - podał.

- Z uwagi na to, że w skład grupy wchodzili przestępcy z wieloletnim stażem, znający metody działania policji, prowadzone w stosunku do nich czynności były prowadzone z dużą ostrożnością. Z uwagi na to, że figuranci często opuszczali swoje miejsca zamieszkania przed świtem, kontrterroryści jednocześnie wkroczyli do zajmowanych przez nich lokali w godzinach wczesnorannych. Synchronizacja działań miała uniemożliwić podejrzewanym i ich rodzinom kontakt w celu ostrzeżenia z innymi członkami grupy - dodał rzecznik KSP.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że w trakcie policyjnej akcji funkcjonariusze zabezpieczyli siedem samochodów o wartości 724 tysięcy złotych, gotówkę w kwocie 47 tysięcy złotych, 11 sztuk granatów bojowych, 350 sztuk nielegalnej amunicji.

- Zabezpieczono także silikonowe maski, kastety, podrobione legitymacje policyjne, przedmioty przypominające broń palną, kajdanki, kilkanaście urządzeń elektronicznych służących do kradzieży pojazdów, pochodzące z kradzieży części samochodowe oraz tablice rejestracyjne utracone w wyniku kradzieży - wyliczyła rzeczniczka CBŚP.

85 zarzutów dla 14 osób

Oprócz dziewięciu zatrzymanych do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie doprowadzonych z zakładów karnych zostało pozostałych pięciu członków grupy, którzy odbywają wcześniej zasądzone kary pozbawienia wolności, bądź trafili do tymczasowego aresztu.

- Prokurator w Warszawie przedstawił 14 osobom łącznie 85 zarzutów, w tym 10 osobom udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejne zarzuty dotyczą dokonania 60 kradzieży z włamaniem oraz usiłowania kradzieży z włamaniem samochodów. Następne 15 zarzutów dotyczy kradzieży z włamaniem do bankomatów. Pozostałe zarzuty dotyczą rozboju i pozbawienia wolności oraz paserstwa - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Prokuratorzy wskazali, że m.in. z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz obawę matactwa prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowania wobec 12 osób. - Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanych - podała PK.

Według ustaleń prokuratury członkowie grupy oraz osoby z nimi związane ukradli 53 samochodów o wartości prawie 6 milionów, a ponadto usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem do 7 pojazdów o wartości przekraczającej 500 tysięcy złotych. - Ponadto przedmiotem przestępczej działalności podejrzanych były też kradzieże z włamaniem do bankomatów, co łączyło się z doprowadzeniem wewnątrz bankomatu do wybuchu mieszaniny gazów - zaznaczyła PK.

- Pięciu podejrzanym prokurator zarzucił dokonanie w 2014 r. rozboju z wykorzystaniem metody na tzw. policjanta, w następstwie, którego doszło do zagarnięcia mienia o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych, ale także pozbawienia wolności pokrzywdzonego - dodała PK.

Za zarzucane podejrzanym czyny może grozić do 12 lat więzienia.

Źródło: PAP Autor: RDC /PL