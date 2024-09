Na Mazowszu nawet 15 razy więcej zakażeń koronawirusem niż na początku wakacji Marta Hernik 09.09.2024 06:17 W pierwszym tygodniu roku szkolnego nawet 15 razy więcej zakażeń koronawirusem niż na początku wakacji. Na początku lipca mieliśmy na Mazowszu do 30 potwierdzonych przypadków dziennie, a teraz - od 300 do 450. - Jesteśmy w letniej fali COVID-u - mówi nam Michał Sutkowski, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Na Mazowszu nawet 15 razy więcej zakażeń koronawirusem niż na początku wakacji (autor: pixabay)

Rośnie liczba zakażeń koronawirusem na Mazowszu. W pierwszym tygodniu roku szkolnego odnotowano nawet 15 razy więcej zakażeń koronawirusem niż na początku wakacji.

- Spodziewaliśmy się tej fali, mówiliśmy, że przyjdzie, że nie będzie związana z sezonem jesiennym, z uwagi na to, że COVID inaczej trochę funkcjonuje, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o inne pozostałe choroby wirusowe. Jesteśmy u szczytu tej fali. Pewnie ten szczyt będzie na początku października, więc jeszcze liczba zakażeń jest zdecydowanie wzrośnie - mówi nam Michał Sutkowski, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.





Na początku lipca mieliśmy na Mazowszu do 30 potwierdzonych przypadków dziennie, a teraz - od 300 do 450. Przypadków COVID-u może być jednal więcej niż pokazuje oficjalna statystyka, bo nie wszyscy chorzy zgłaszają się do lekarza.

- I obserwujemy to w podstawowej opiece zdrowotnej, sporo osób się zgłasza. Natomiast też jest dużo niestety osób, które się nie zgłaszają i wiemy to po ilości kupowanych testów, po badaniach ścieków oraz o pewnych symptomach epidemiologicznych w związku z pojawieniem się tylko części np. pacjentów czy rodzin pacjentów - wskazuje Sutkowski.



Najgorsze - według eksperta - dopiero przed nami. W przychodniach za kilka tygodni zrobi się bardzo ciasno.

- Zmieni się pogoda, będziemy mieli więcej zakażeń też innych wirusowych, już takich charakterystycznych dla jesieni, a więc będzie grypa, będzie pewnie znowu RSV i inne infekcje, choroba przeziębieniowa nade wszystko - mówi.



A sam COVID, mimo że teraz w łagodniejszej wersji, to nadal może być groźny

- Nie mamy szczepionki na tą nową wersję FLIRT, czyli na wersję Omikronu i 1KP2. To jest pewien problem, który dotyczy przede wszystkim osób starszych, osób z wielochorobowością oraz bardzo małych dzieci - wskazuje lekarz.



Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy przypomnieli sobie o zasadach ochrony przed koronawirusem, które są skuteczne. To zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk i powierzchni, a także unikanie kontaktu z osobami chorymi bądź z objawami infekcji.

