Koleje Mazowieckie planują zakup blisko stu pociągów Iwona Rodziewicz-Ornoch 18.06.2023 16:17 Prawie 70 pojazdów kolejowych, jedna z najnowocześniejszych myjni w Europie i jeden z najnowocześniejszych systemów antyoblodzeniowych. To tylko część z inwestycji zrealizowanych przez Spółkę Koleje Mazowieckie w ostatnich latach na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu. Mazowsze ma kolejne plany na rozwór KM.

Mazowsze planuje zakup pociągów (autor: Urząd Marszałowski)

Samorząd Mazowsza i spółka Koleje Mazowieckie mają ambitne plany. To zakup aż stu nowoczesnych składów.

Informacje potwierdził marszałek Mazowsza, Adam Struzik.

- Myślimy o dwunastu takich pociągach. One będą elektryczno-akumulatorowe. One mogą wtedy operować na takich odcinkach, gdzie na części jest sieć elektryczna, a na części jej nie ma i mogą dojeżdżać na akumulatorach - wyjaśnia.

- W planach są też dłuższe składy - dodaje marszałek. - W dalszym ciągu wieloczłonowe pojazdy. W sumie w najbliższym czasie przewidujemy zakup około 40 nowych pociągów, a w perspektywie zakup kolejnych 50. To zależy od tego, czy otrzymamy wsparcie ze środków europejskich - tłumaczył.

Oprócz planów inwestycyjnych Koleje Mazowieckie modernizują również swoje zaplecza techniczne. Przykładem jest Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu.

- Znajduje się tam jedna z najnowocześniejszych myjni w Europie i jeden z najnowocześniejszych systemów antyoblodzeniowych - zaznaczył marszałek. - W okresie zimowym, jak urządzenia do odmrażania czy przeciwdziałania podwozi wagonów. To jest niezwykle istotne, bo to wpływa na bezpieczeństwo podróży. To takie miejsca, gdzie opiekujemy się taborem - dodał.

Punkt utrzymania taboru Kolei Mazowieckich powstanie też w Radomiu. Został już ogłoszony przetarg w tej sprawie.

