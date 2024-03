Kłusownicy i zbieracze poroża pod lupą Straży Leśnej. Ruszyła akcja „Wieniec” Anna Orzeł 06.03.2024 22:07 Kłusownicy i nieprzestrzegający prawa zbieracze poroża na celowniku Straży Leśnej. Rozpoczęła się akcja „Wieniec”. Działania leśników potrwają do 12 marca.

Jeleń (autor: pixabay)

Straż Leśna rozpoczęła akcję „Wieniec”. Na celowniku są kłusownicy i nieprzestrzegający prawa zbieracze poroża. Samo zbieranie poroża nie jest nielegalne, pod warunkiem, że szuka się go w ogólnie dostępnej części lasu.

- Są takie miejsca, gdzie wchodzić nie wolno - tłumaczy Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. - Są przepisy, które regulują sprawy związane np. z tym, że tego poroża nie można zbierać na terenie rezerwatów przyrody, upraw młodników do 4 metrów wysokości. Po prostu są pewne części lasu, do których z różnych powodów nie powinno się wchodzić, ostoje zwierzyny - mówi.





- Zdarza się, że poszukiwacze i zbieracze poroża płoszą i straszą zwierzęta, tym samym sprowadzając na nie niebezpieczeństwo - mówi Adrian Bąk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. - Pamiętamy sytuację sprzed bodajże dwóch lat, kiedy no niestety nieetyczni zbieracze poroża zapędziło chmarę jeleni-byków na jezioro, które było pokryte, skute lodem i który to lód pod wpływem ciężaru tych byków się załamał. Niestety na ponad 30 byków blisko 20 straciło życie - wyjaśnia.



Rok temu w regionie radomskim podczas akcji "Wienie" wykryto cztery przypadki kłusownictwa.

