W Radomiu wystartowała kampania „Nie hejtuję — reaguję” RDC 03.12.2023 15:37 W Radomiu wystartowała kampania poświęcona prewencji i edukacji pod nazwą „Nie hejtuję — reaguję”. Jest prowadzona przez mazowiecką policję ze wsparciem kuratorium oświaty i Uniwersytetu w Radomiu. — Będziemy uczyć młodzież, czym jest hejt i mowa nienawiści, jakie są jego symptomy, jak przeciwdziałać temu zjawisku — tłumaczy naczelnik Wydziału Prewencji Policji w Radomiu.

W Radomiu wystartowała kampania poświęcona prewencji i edukacji (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Lubuska Policja)

„Nie hejtuję — reaguję” to kampania, która wystartowała w Radomiu. Jej głównym celem jest promowanie postaw równości, tolerancji i zachowań wolnych od uprzedzeń, podniesienie świadomości młodych ludzi czym jest tolerancja, walka ze stereotypami, które mogą w dalszej perspektywie prowadzić do eskalacji nienawiści w postaci aktów przemocy i nawoływania do popełnienia przestępstw.

Organizatorom kampanii zależy na stworzeniu przekazu i atmosfery stanowczego sprzeciwu przeciwko przejawom dyskryminacji w stosunku do różnych grup społecznych.

Młodsza inspektor Agnieszka Guza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wyjaśnia, że do młodych ludzi, którzy będą brali udział w warsztatach i szkoleniach trafią specjalne plakaty i zakładki.

— Sama nazwa wskazuje, co będziemy robić „Nie hejtuję — reaguję”. Będziemy uczyć młodzież, czym jest hejt i mowa nienawiści, jakie są jego symptomy, jak przeciwdziałać temu zjawisku. Drugi człon kampanii brzmi „reaguję”, więc będziemy mówić, w jaki sposób reagować na takie zachowania, zwłaszcza kiedy jesteśmy świadkiem tego typu zachowań, albo ofiara — tłumaczy Guza.

Wsparcie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Profesor Joanna Smarż tłumaczy, że wsparcie merytoryczne Uniwersytetu będzie polegało m.in. na zbieraniu i opracowywaniu danych.

— Mamy przeprowadzić badania wśród nauczycieli i wśród uczniów na terenie województwa mazowieckiego. Te badania opracujemy w formie raportu i przedstawimy wyniki. Będziemy też opracowywali monografię, na temat tolerancji, a także bezpieczeństwa i problemów z tym związanych — oznajmia Smarż.

Młodzi ludzie doświadczają hejtu, dlatego chcą rozumieć, co się dzieje i wiedzieć, jak sobie radzić.

Zakończenie i podsumowanie kampanii zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.

