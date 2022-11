Gmina Pniewy oszczędza. W nocy nie świecą latarnie Iwona Rodziewicz-Ornoch 03.11.2022 21:15 Ciemności w gminie Pniewy w powiecie grójeckim. W godzinach 23:00 - 5.30 żadna z latarni od listopada już nie świeci. Powodem są wysokie koszty energii.

Latarnie (autor: pixabay)

- Środki na oświetlenie wyczerpały nam się już w sierpniu, mimo że wszystkie lampy wymieniliśmy na ledowe - mówi wójt gminy Ireneusz Szymczak. - Latarnie będą funkcjonować do 23:00 wtedy, kiedy jest jeszcze jakaś aktywność mieszkańców na drogach. W gminie wiejskiej nie jest tak, jak w mieście, że te chodniki muszą być oświetlone. Z resztą, w naszej gminie jest mało tych chodników - tłumaczy.





Gmina szacuje, że dzięki wyłączeniu lamp w nocy, zaoszczędzi się do 30 tys. zł miesięcznie. Wójt przeprasza mieszkańców za niedogodności i prosi o wyrozumiałość.

- To też zdrowy rozsądek, bo mamy do utrzymania i szkoły, i drogi, więc myślę, że jakoś przecierpimy zimę. Miejmy nadzieję, że niebawem ta sytuacja na wschodzie się unormuje i ceny też wrócą do normy - mówi.





W Pniewach jest około 1200 lamp.

Czytaj też: Siedlce oszczędzają. Nad zalewem będzie ciemno