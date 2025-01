Co robić w ferie na Mazowszu? Wśród propozycji bliskie spotkania z dzikimi zwierzętami RDC 18.01.2025 17:06 Ferie zimowe na Mazowszu rozpoczynają się 3 lutego i potrwają do 16 lutego. Co można w tym czasie robić, aby nie nudzić się w domu? Na dzieci i młodzież czekają zajęcia kulturalne, odkrywanie tajemnic zwierząt, gry i zabawy intelektualne, spacery po lesie i nauka sportów – pływania, jazdy na łyżwach czy gry w tenisa.

ZOO zimą (autor: Pixabay)

Ferie już 3 lutego. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, co w tym czasie oferują miasta na Mazowszu. Oferta zajęć jest szeroka: od półkolonii, po kursy sportowe czy wizyty w ZOO.

Ferie w ZOO w Płocku

Bliskie spotkania z dzikimi zwierzętami, spacery po ZOO, warsztaty i pogadanki.

Płocki ogród zooologiczny zaprasza dzieci na zajęcia podczas ferii zimowych. Będą się one odbywały w poniedziałki, środy i piątki – zapowiada Magdalena Kowalkowska z ZOO.

– Podczas zajęć odwiedzimy takie zwierzęta jak foki, naszą gwiazdę czyli aligatorzycę Martę, która będziemy później rzeźbić. W piątek odwiedzimy ptaszarnię, natomiast w drugim tygodniu czeka nas wizyta u króla Syberii czyli tygrysa. W kolejną środę odwiedzimy żółwie, a w ostatni piątek będziemy zgłębiać podwodny świat w akwariach – zapowiada przedstawicielka ZOO.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci od 7 do 12 lat. Pierwsze odbędą się 3 lutego.

Zapisy już ruszyły. Szczegóły można znaleźć na stronie płockiego ZOO.

Ferie w Książnicy Płockiej

Ferie zimowe z historią, nowymi technologiami i oczywiście z książką proponuje Książnica Płocka.

Dzieci pozostające w mieście nie będą się nudzić. Program przygotowały wszystkie filie Książnicy oraz Mediateka.

– Podeszliśmy do tego w ten sposób, że patrząc na to, co budziło zainteresowanie dzieci przychodzących w ciągu roku do nas na zajęcia, wybraliśmy te propozycje, żeby stały się ofertą na ferie. Stąd jest np. teatrzyk kamishibai, który cieszy się dużą popularnością, bo dzieci lubią słuchać opowieści – mówi Joanna Banasiak, dyrektor Książnicy.

Mali miłośnicy historii mogą skorzystać z oferty filii nr 5.

– Tysiąc lat mija od koronacji Bolesława Chrobrego stąd pomysł aby podczas tych zajęć feryjnych różnego rodzaju łamigłówki, labirynty, gry, zabawy, krzyżówki mają przybliżyć tę postać średniowiecznego władcy w bardzo atrakcyjny sposób – dodaje.

Szczegółowa oferta dostępna jest na ksiaznicaplocka.pl. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują wcześniejsze zapisy.

Ferie w ciechanowskim Parku Nauki Torus

Będzie i o dinozaurach i o tym, jak stworzyć stację oczyszczania wody. Na zimowe ferie zimowe zaprasza Park Nauki Torus w Ciechanowie.

Odbędą się tam półkolonie, zaplanowano dwa turnusy dla dzieci w wieku 4-7 i 11-14. Będą i warsztaty i zabawy na świeżym powietrzu.

– Mamy przede wszystkim zajęcia naukowe. Będą to zajęcia z zakresu fizyki, chemii, ale też paleontologii. Poza tymi zajęciami dzieci będą miały też okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych, wyjściu do kina, a także uczestniczyć w spacerze edukacyjnym po lesie połączonym z ogniskiem. Więc tych atrakcji będzie naprawdę bardzo dużo – mówi kierownik placówki Marzena Lentowszczyk.

Uczniowie z Ciechanowa, z którymi rozmawiała reporterka Polskiego Radia RDC, już wiedzą jak spędzą tegoroczne ferie.

Radom na sportowo

W ferie na obiektach radomskiego MOSIR-u będzie można wolny czas spędzić na lodowisku, korcie lub basenie. Będzie można się także nauczyć jeździć na łyżwach i poznać tajniki tenisa ziemnego.

– Dwa razy w tygodniu w poniedziałki i wtorki dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat organizujemy bezpłatną naukę jazdy na łyżwach. Na korcie pod balonem proponujemy dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat naukę gry w tenisa – mówi Dariusz Osiej z MOSIR-u.

Nauka gry w tenisa od 4 lutego we wtorek i czwartek.

Na radomskich basenach będzie też prowadzona nauka pływania.

– Zaczniemy na basenie Orka w pierwszym tygodniu ferii w poniedziałek, środa i piątek i podobnie w drugim tygodniu nauka pływania przeniesie się na pływalnie Delfin – dodaje Dariusz Osiej.

W drugim tygodniu ferii w hali MOSIR przy ul. Narutowicza odbywać się będą zajęcia lekkoatletyczne i piłkarskie.

