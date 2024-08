„Fajne pokazy i smaczne jedzenie”. Wielokulturowy Festiwal w Wólce Kosowskiej Adrian Pieczka 10.08.2024 14:55 W Wólce Kosowskiej Wielokulturowy Festiwal, którego celem jest integracja społeczności azjatyckich i europejskich. To znakomita okazja do poznania kuchni oraz kultury Wietnamu, Chin, Turcji czy Nepalu. Wydarzenie zorganizowano również z okazji 30-lecia powstania pierwszego centrum handlowego w Wólce Kosowskiej.

10 Wielokulturowy Festiwal w Wólce Kosowskiej (autor: RDC)

Wielokulturowy Festiwal w Wólce Kosowskiej to okazja do poznania zwyczajów Wietnamu, Chin, Turcji czy Nepalu. Przy ul. Nadrzecznej 14 czekają stoiska artystyczne, kulinarne i wiele pokazów na scenie. Są też aktywności sportowe takie jak gra terenowa oraz wielonarodowe turnieje.

Wydarzenie zorganizowano również z okazji 30-lecia powstania pierwszego centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. – Chcemy integrować społeczność – mówi Janusz Piechociński z Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja.

– To jest nie tylko centrum handlowe, to jest nie tylko kilka tysięcy firm prowadzonych przez obywateli z Chin, Wietnamu, Turcji i innych krajów. W sąsiedniej gminie Raszyn mieszka między 2,5 a 3 tysiące tylko samych Wietnamczyków. Diasporę chińsko-indyjską szacujemy na co najmniej 1,5 tysiąca. – mówi Piechociński.

Jak przyznają odwiedzający – to idealna okazja do spędzenia rodzinnej soboty.

Wielokulturowy Festiwal w Wólce Kosowskiej potrwa do godziny 19.00. Wstęp jest bezpłatny.

Czytaj też: MAZOpiknik w Pułtusku. W planach mnóstwo atrakcji i dobra zabawa

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/AP