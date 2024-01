Chcieli zainwestować w gazociąg. Dwaj mieszkańcy Mazowsza oszukani RDC 04.01.2024 17:41 Ponad 140 tys. zł stracił radomianin, a prawie 13 tys. zł - mieszkaniec pow. ciechanowskiego, którzy chcieli zainwestować w gazociąg, a padli ofiarą oszustów - poinformowała w czwartek mazowiecka policja. Komenda zaapelowała też o rozsądek oraz czujność podczas wszelkich operacji finansowych dokonywanych przez internet.

Oszukani na inwestycjach w gazociąg stracili duże pieniądze (autor: pixabay)

Mieszkaniec Radomia zainteresował się ogłoszeniem o możliwości zainwestowania w gazociąg. Kiedy za pośrednictwem jednego z komunikatorów skontaktowała się z nim osoba, która miała być przedstawicielem firmy 77-latek dał się namówić na zainwestowanie 850 zł. - Dodatkowo mężczyzna przekazał oszustowi swoje dane osobowe. Po kilku dniach zorientował się, że z jego konta zniknęło ponad 140 tys. zł – poinformowała rzeczniczka radomskiej policji Justyna Jaśkiewicz.

Podobna sytuacja w okolicach Ciechanowa

W podobny sposób oszukany został mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, który również znalazł w internecie ogłoszenie dotyczące inwestowania w gazociąg. Zachęcony przez rzekomego doradcę inwestycyjnego obietnicą dużych zysków, 60-latek postanowił zainwestować 920 zł. Inny „doradca”, który skontaktował się z pokrzywdzonym, zachęcał do kolejnych inwestycji, jednak 60-latek poprosił o zwrot wpłaconej kwoty. Wtedy zadzwoniła kobieta, która miała pomóc 60-latkowi w odzyskaniu wpłaconych pieniędzy. Rozmówczyni przekonała mężczyznę, że w tym celu konieczne będzie zainstalowanie w telefonie aplikacji do zdalnej obsługi pulpitu. - 60-latek postępował zgodnie z instrukcjami. W rezultacie oszuści, dzięki zainstalowanej aplikacji, uzyskali dostęp do rachunku bankowego pokrzywdzonego i wypłacili z jego konta 12 tys. zł - przekazała rzeczniczka policji w Ciechanowie asp. Magda Zarembska.

Apel o czujność

Policja apeluje o zdrowy rozsądek i czujność podczas wszelkich operacji finansowych. - Zalecamy szczególną ostrożność przy inwestowaniu środków finansowych za pośrednictwem giełd internetowych, na rynkach kryptowalut czy podczas zakupu akcji różnych firm za pośrednictwem niesprawdzonych serwisów internetowych – mówią policjanci.

Mundurowi przestrzegają przed instalowaniem programów, za pomocą których oszuści przejmują kontrolę nad naszymi mobilnymi urządzeniami. - Nie należy też nikomu udostępniać danych logowania do bankowości elektronicznej i mobilnej czy przekazywać poufnych informacji dotyczących kart płatniczych – podkreślają.

