Biała zima nadciąga nad Mazowsze. Jest alert IMGW RDC 10.12.2022 14:42 Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla wschodniej części Mazowsza wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert obowiązuje od godz. 3:00 11 grudnia do 16:00, ale może zostać przedłużony.

Biała zima na Mazowszu. IMGW wydał alert (autor: Maciek Maciejewski/IMGW)

Alert pierwszego stopnia w związku z intensywnymi opadami śniegu został wydany dla powiatów siedleckiego i łosickiego.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia wydano również dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i południowej części Podlasia oraz Śląska. Z kolei alert drugiego stopnia wydano dla województwa podkarpackiego, południowej i środkowej części województwa lubelskiego oraz wschodniej części województwa małopolskiego.

Wystąpienie zjawisk oszacowano z prawdopodobieństwem 90 proc.

Do Polski od południowego wschodu zbliża się niż Brygida, który już najbliższej nocy przyniesie ze sobą intensywne opady śniegu. Synoptycy przewidują, że na Mazowszu śnieg utworzy warstwę grubości 20 cm.

⚠Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne❗

▶Intensywne opady śniegu 1 i 2 st.❄

▶Opady marznące⛸



W płd. - wsch. cz. kraju prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 30 cm, na obszarach powyżej 600 m n.p.m o 40 cm. pic.twitter.com/LvWV7HoxhQ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 10, 2022

Alert IMGW - co oznacza?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydawane są w momencie, kiedy w przeciągu 12 godzin przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-15 cm lub od 15 do 20 cm w 24 godziny.

Natomiast jeśli przyrost pokrywy śnieżnej jest od 20 do 30 cm w ciągu 24 godzin na wysokości do 600 m n.p.m lub od 20 do 50 cm na obszarach powyżej 600 m n.p.m. to wtedy jest to ostrzeżenie drugiego stopnia.

Jest jeszcze ostrzeżenie trzeciego stopnia wydawane, jeżeli w 24 godziny przyrost pokrywy śnieżnej na obszarze poniżej 600 m n.p.m. wyniesie powyżej 30 cm lub na obszarze powyżej 600 m n.p.m powyżej 50 cm.

