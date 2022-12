Będzie lodowisko w Glinojecku. Kiedy otwarcie? Alicja Śmiecińska 29.12.2022 16:29 Glinojeck przygotowuje się do otwarcia lodowiska. Miasto chce je uruchomić na początku stycznia, jak tylko temperatury spadną bliżej zera. To możliwe pod koniec przyszłego tygodnia.

Lodowisko w Glinojecku (autor: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck)

- Sztuczna ślizgawka to atrakcja dla dzieci i dorosłych - mówi burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński. - To lodowisko jest tak, jak co roku. Istnieje możliwość wypożyczenia łyżew, możliwość wypożyczenia sprzętu do nauki jazdy na łyżwach - dodaje.





Stawki za korzystanie to 3 zł za godzinę, dla młodzieży szkolnej w ramach zajęć korzystanie z lodowiska będzie bezpłatne.

Lodowisko przy ul. Parkowej będzie działać codziennie od 16 do 20.

