Urodziny Jana Matejki w MNW. „Chcemy odczarować jego postać” Adam Abramiuk 23.06.2023 19:19 Tworzenie współczesnej wersji Bitwy pod Grunwaldem, puzzlomania czy zdjęcia na tle monidła. W sobotę 185. rocznica urodzin jednego z największych polskich malarzy. O urodzinach Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Warszawie mówili w „Poranku RDC” Paweł Bień i Agnieszka Chabera z Działu Edukacji Muzeum.

RDC

Pierwszego dnia wakacji Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do wspólnego świętowania 185. rocznicy urodzin Jana Matejki – jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów. Przez cały dzień na zwiedzających czekać będą specjalnie przygotowane atrakcje – oprowadzania tematyczne oraz animacje plastyczne w przestrzeni edukacyjnej, chętni będą mogli wykonać okolicznościowe przypinki.

- Chcemy trochę odczarować postać Matejki - mówił w „Poranku RDC” Paweł Bień. - Traktujemy go trochę jako taką monumentalną postać, jako synonim artystycznego sukcesu. Natomiast nie zawsze tak było, bo ta fala krytyki wobec Matejki była ogromna. Nie zawsze był artystą tak hołubionym, nie zawsze był artystą tak cenionym. Wiele jego dzieł było szalenie kontrowersyjnych - tłumaczył.







- W planach jest stworzenie wielkiej reprodukcji „Bitwy pod Grunwaldem” - dodała Agnieszka Chabera. - Będzie prawie takich samych rozmiarów. Myślałam, żeby pokazać naszą publiczność. Otworzyć to nie tylko na młodszych, ale też na starszych. Dla każdego. I nie trzeba potrafić rysować, żeby tworzyć, żeby działać. Myślę, że na sam koniec dnia będziemy mogli zobaczyć piękne dzieło, które pokaże, jakie osoby do nas przychodzą i jak bardzo jesteśmy różni - wskazała.





Cały program wydarzeń na stronie internetowej Muzeum Narodowego.

Posłuchaj całej rozmowy: Urodziny Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Warszawie