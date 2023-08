Ukrainian Freedom Orchestra w niedzielę w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Adam Abramiuk 17.08.2023 17:43 74 muzyków Kijowskiej Opery Narodowej, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy, Orkiestry Filharmonii we Lwowie i Charkowie w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Ukrainian Freedom Orchestra ruszy w swoją drugą trasę koncertową po Europie. To zespół, który powstał w 2022 z inicjatywy dyrekcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera.

Teatr Wielki - Opera Narodowa (autor: Mister No, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Ukrainian Freedom Orchestra wystąpi w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. To 74 muzyków Kijowskiej Opery Narodowej, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy, Orkiestry Filharmonii we Lwowie i Charkowie.

- Bardzo się cieszymy, że zawitają do nas już po raz drugi - mówi dyrektor warszawskiej sceny Waldemar Dąbrowski. - Oni wiedzą, że reprezentują swój kraj w bardzo szczególnym momencie historycznym. Nie chcę mówić, że są żołnierzami, bo są artystami, ale z takim niezwykłym poczuciem misji. Jestem głęboko przekonany, że artystycznie to będzie sukces, a w sensie moralnym i politycznym głos niosący przesłanie prezydenta Zełenskiego: nie oswajajcie się z naszym cierpieniem - tłumaczy.





Swoimi koncertami wyrażają pragnienie wolności i solidarność z ofiarami wojny.

- Tegoroczny program, na który składa się uwertura do mocy przeznaczenia Verdiego, koncert skrzypcowy ukraińskiego kompozytora, no i XIX symfonia jako to arcydzieło nie tylko muzyki, ale w ogóle kultury. Dzieło, które powstało w 824 roku, ale do dzisiaj traktowane jest jako wielki hymn wolności - dodaje Waldemar Dąbrowski.



Koncert inaugurujący trasę koncertową w niedzielę o godzinie 19:00 w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej.

Czytaj też: Prawykonanie Uwertury Hallerowskiej pod batutą T. Radziwonowicza