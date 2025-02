Jubileuszowy rok 2025 w Teatrze Studio. Sonia Roszczuk w RDC o słuchowisku „Oni” Cyryl Skiba 19.02.2025 21:37 Z okazji jubileuszowego roku 2025 w Teatrze Studio przygotowano wyjątkowe wydarzenia. Dokładnie w dniu urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza można będzie wysłuchać na żywo słuchowiska „Oni” napisanego przez Witkacego w 1920 roku. O tym przedsięwzięciu mówiła w Polskim Radiu RDC aktorka Sonia Roszczuk, która była gościem audycji „W rytmie kultury” Beaty Jewiarz.

Sonia Roszczuk (autor: RDC)

Teatr Studio czeka wyjątkowy jubileusz, ponieważ są aż trzy duże powody do świętowania — 140. rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza i czterdzieści lat od nadania jego imienia Teatrowi Studio, a to wszystko w roku 53. urodzin warszawskiej sceny. Najważniejszym akcentem będzie realizacja słuchowiska na żywo do tekstu Witkacego.

24 lutego minie dokładnie 140 lat od urodzin Witkacego, który 40 lat temu został patronem Teatru Studio, kilkunastoletniej wówczas stołecznej sceny. Dokładnie w dniu urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza można będzie wysłuchać na żywo słuchowiska „Oni” napisanego przez Witkacego w 1920 roku.

Podczas wieczoru staniemy się świadkami niezwykłego procesu tworzenia teatru dźwięku. Publiczność zgromadzona na Dużej Scenie im. Józefa Szajny będzie mogła na żywo obserwować jak głosy aktorów, fonosfera i wyobraźnia splatają się w jedyny w swoim rodzaju pejzaż sceniczny.

— Ja gram postać, która się nazywa Rosika. Fajnie, bo taka silna postać, wydaje mi się też taka diaboliczna, ale też feministyczna. Gorąco zapraszam na to słuchowisko, bo to będzie wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć jak takie słuchowisko w ogóle wygląda, jak ono się zadziewa — mówiła Roszczuk.

W spektaklu wystąpią, między innymi Tomasz Nosiński, Magdalena Koleśnik i Dominika Ostałowska. Reżyseria: Tadeusz Kabicz.

„W charakterystycznym dla siebie stylu, pełnym groteski i psychologicznego humoru, Witkacy snuje opowieść o grupie bohaterów zamkniętych w luksusowym dworku, otoczonych dziełami sztuki, lecz jednocześnie pogrążonych w marazmie i nieustannym poczuciu zagrożenia. (...) Witkacy zadaje pytania, które pozostają aktualne do dziś: czy nadmiar bogactwa może prowadzić do utraty krytycznego myślenia? Jak niebezpieczna jest rezygnacja z niezależnych sądów i powierzchowne podziwianie sztuki?” — czytamy na stronie Teatru Studio.

Słuchowisko, trwające 50 minut, zostanie zarejestrowane w obecności widzów i będzie transmitowane przez Polskie Radio.

W foyer Teatru Studio będzie można podziwiać monumentalny obraz Jana Dobkowskiego „Człowiek i kosmos” ze zbiorów Galerii STUDIO. Praca była prezentowana podczas szczególnej wystawy „Hommage a Witkacy” zorganizowanej w Teatrze Studio w 1985 roku, z okazji 100-lecia urodzin artysty. W kolekcja Galerii STUDIO znajduje się również praca „Androgyne. W hołdzie Witkacemu” Magdaleny Abakanowicz i „bez tytułu, W hołdzie Witkacemu” Grzegorza Kowalskiego.

