Nowa dyrektorka Teatru Lalka J. Zdrada zapowiada pięć premier w tym sezonie

Bardzo mi zależy na tym, by Teatr Lalka był miejscem otwartym na rozmowę z dziećmi, młodzieżą, ale również ze środowiskiem, w którym ci młodzi ludzie żyją, dorastają, funkcjonują na co dzień – przekazała nowa dyrektor naczelna i artystyczna Teatru Lalka Joanna Zdrada. Zapowiedziała pięć premier w sezonie 2024/25.

2 Nowy sezon artystyczne w Teatrze Lalka (autor: Piotr Nowak/PAP)

W czwartek odbyła się konferencja prasowa inaugurująca nowy sezon artystyczny w warszawskim Teatrze Lalka pod hasłem „2024/2025 SEZON JAK TA LALA – IDZIE NOWE!”.

– Warto nawiązać do tego, w czym zawsze Teatr Lalka był mocny i co powodowało, że jest widzialny i ważny na mapie kulturalnej Warszawy. To przede wszystkim niesamowita tradycja, która jest związana nie tylko ze współpracą z wybitnymi artystami sztuk plastycznych, sztuk wizualnych, bo Lalka zawsze odznaczała się tym, że realizowane tutaj spektakle były w dużym stopniu wysmakowane pod względem wizualnym czy artystycznym – podkreśliła podczas konferencji dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru Joanna Zdrada.

– Natomiast to też jest takie miejsce, które zasługuje na widzialność. Świetna lokalizacja, wspaniały zespół, świetni artyści, super ekipa techniczna – dodała.

Misja teatru dla młodego widza

Joanna Zdrada podkreśliła, że bardzo jej zależy na tym, żeby Teatr Lalka był teatrem, który odpowiada na zapotrzebowanie współczesnej nowej widowni i zapotrzebowanie rodzin. Zapowiedziała współpracę z nauczycielami i partnerami dzieci w tym funkcjonowaniu społecznym i też indywidualnym rozwoju.

– Wiemy, że rzeczywistość współczesna stawia nam wiele wyzwań – nam jako rodzicom, ale też jako pedagogom. Żyjemy w takim okresie, gdy mamy ogromny kryzys szkolnictwa i wiele innych kryzysów po drodze. Spotykamy się z jakąś zalewająca nas falą kryzysów psychicznych u dzieci – mówiła.

– Wydaje mi się, że misją i rolą teatru dla dzieci, dla młodego widza jest podejmowanie tematów trudnych i zaangażowanie społeczne. Dlatego też w swoim programie mam na celu podejmowanie współpracy z różnego rodzaju instytucjami i fundacjami, które wspierają środowisko, w którym funkcjonuje młody widz i pomagają tworzyć warunki, pewnego rodzaju prewencję, stosują w stosunku do tematów trudnych – wyjaśniła dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru Lalka.

– Teatr jest jakimś miejscem, gdzie możemy podejmować dialog. Bardzo mi zależy na tym, żeby Teatr Lalka był miejscem otwartym na rozmowę z dziećmi, młodzieżą, ale również ze środowiskiem, w którym ci młodzi ludzie żyją, dorastają, funkcjonują na co dzień – podkreśliła Joanna Zdrada.

Program edukacyjny w Teatrze Lalka

Zdrada zapowiedziała, że obok pięciu premier w Teatrze Lalka będzie prowadzony przez reżyserkę i aktywistkę społeczną Ulę Kijak program edukacyjny (program czytań performatywnych).

– Będzie zapraszała do współpracy debiutujących młodych reżyserów i reżyserki, które będą wraz z aktorami kreowali tzw. czytania performatywne na tematy społeczne. Będziemy podejmować tematy związane z rodzinami patchworkowymi, z rozwodami rodziców, z odejściem kogoś bliskiego z rodziny. Bo to są wszystko tematy, z którymi dzieci w jakiś sposób muszą się uporać – wyjaśniła dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru Lalka.

Jakie premiery w Teatrze Lalka?

Joanna Zdrada zapowiedziała 5 premier w sezonie 2024/25.

– Pierwszą premierę będę realizowała ja. Bardzo mi zależy na tym, żeby to też był taki pretekst do nawiązania relacji, zapoznania się z zespołem aktorskim. Dlatego podjęłam taką decyzję i to będzie tytuł „Kubuś, jakiego nie znacie”. Tekst inspirowany „Kubusiem Puchatkiem” Arthura Milne'a o relacji w rodzinie patchworkowej – wyjaśniła, dodając, że scenariusz spektaklu napisze jeden z wybitniejszych współczesnych dramatopisarzy Artur Pałyga. Premiera 6 grudnia, w mikołajki.

Poinformowała, że kolejnymi premierami w Lalce będą: „Harun i morze opowieści” na podstawie powieści Salmana Rushdiego w reż. Karoliny Maciejaszek, przedstawienie inspirowane wierszami Wandy Chotomskiej i książką Janusza Stannego „O malarzu rudym jak cegła” pod roboczym tytułem „Wyobraźnia” w reż. Julii Szmyt, „Widok z okna” na podstawie sztuki Volkera Schmidta w reż. Pameli Leończuk (we współpracy z Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21), oraz „Hobbit” na podstawie powieści J. R. R. Tolkiena w reż. Magdaleny Miklasz.

Warsztaty dla seniorów i młodzieży

Joanna Zdrada zapowiedziała także w ramach działań edukacyjnych organizację warsztatów integrujących seniorów i młodzież.

– Zamierzamy również nawiązać kontakt ze środowiskami mniejszości etnicznych, a także chcemy zapraszać dzieci z Domów Dziecka, z ośrodków resocjalizacyjnych, czyli jakby budować taką bazę, w której zderzamy różne środowiska ze sobą, dzieci z rodzin rozbitych, z różnego rodzaju problemami - tak, aby można było wspólnie szukać nowych jakości i nowych tematów do dyskusji oraz współtworzyć sztukę, bo to jest naszym nadrzędnym celem – wyjaśniła.

Dyrektorka Teatru Lalka przyznała, że zamierza zaprosić do współpracy Stowarzyszenie Pedagogów Teatru. Zapowiedziała stworzenie kawiarnio-księgarni i sali zabaw dla dzieci.

– Planujemy w tej przestrzeni (foyer – przyp. red.) stworzyć przestrzeń wystawienniczą, gdzie będą tworzone wystawy czasowe ilustratorów książek dla dzieci. Pierwszą naszą wystawą będzie ekspozycja Małgosi Herby, znanej artystki sztuk wizualnych, która tworzy wspaniałe grafiki do książek dla dzieci – zapowiedziała Joanna Zdrada.

– Mamy sezon kobiet-reżyserek. Tak się złożyło. To nie było moim pierwotnym zamysłem. (...) Ale też bardzo mnie cieszy to, że tak wyszło – powiedziała na zakończenie konferencji prasowej dyrektorka Teatru Lalka.

