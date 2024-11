„Zniknęła artystka. Nie ma, nie istnieje”. Natasza Urbańska w RDC o hejcie RDC 18.11.2024 18:32 Takiego poczucia niesprawiedliwości i tak trudnej reakcji nigdy wcześniej nie miałam — mówiła w Polskim Radiu RDC Natasza Urbańska. Piosenkarka, aktorka i tancerka opowiedziała w audycji „Kobiety Rakiety” o swoim trudnym doświadczeniu sprzed 10 lat, kiedy wydała piosenkę „Rolowanie”.

Natasza Urbańska (autor: RDC)

Ponad 10 lat temu wydała piosenkę „Rolowanie”, po której spłynął na nią hejt. Piosenkarka, aktorka i tancerka Natasza Urbańska opowiedziała w Polskim Radiu RDC o trudnych doświadczeniach.

Jak zaznaczyła w rozmowie z Beatą Jewiarz w audycji „Kobiety rakiety”, takiego poczucia niesprawiedliwości i tak trudnej reakcji nigdy wcześniej nie miała.

— Nawet dziennikarze, którzy mnie znali i z którymi przed chwilą jeszcze rozmawiałam, śmiali się ze mnie na wizji. I to było tak upokarzające dla mnie. To był ten moment, kiedy wszystkie koncerty, które miałam zabookowane, bo miałam wtedy dobry moment, to spadły. Zniknęła artystka. Nie ma, nie istnieje — powiedziała Urbańska.

— I co ci pomogło wtedy wyjść z tego punktu do góry? — zapytała Jewiarz

— Janusz i rodzina — dodała Urbańska.

Natasza Urbańska w ostatnim czasie wydała nowy balladowy singiel „Ostatni Raz”. W przyszłym roku planowany jest premiera nowego albumu artystki.

Czytaj też: „Być uwiedzionym prawdą”. Maria Maj w RDC o istocie aktorstwa