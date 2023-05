RDC na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odbędą się w tym roku od 25 do 28 maja w Pałacu Kultury i Nauki i na placu Defilad, a w roli Gościa Honorowego zaprezentuje się Ukraina. Radio dla Ciebie zaprasza do swojego stoiska nr 126 w Sali Marmurowej, skąd będzie nadawało na żywo 26, 27 i 28 maja w godz. 10:00–16:00. Prowadzący audycje to: Beata Jewiarz, Kinga Michalska, Jerzy Chodorek i Piotr Łoś.