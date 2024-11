Rafał Maćkowiak w RDC: teatr to narzędzie do „uwrażliwiania społeczeństwa” Cyryl Skiba 27.11.2024 19:48 Teatr wciąż jest miejscem, w którym się eksperymentuje. To jego największa wartość — podkreślał w Polskim Radiu RDC aktor Rafał Maćkowiak. Artysta związany z TR Warszawa, był gościem audycji „W rytmie kultury”. W rozmowie z Beatą Jewiarz zaznaczał, że teatr jest narzędziem do „uwrażliwiania społeczeństwa”.

Rafał Maćkowiak (autor: RDC)

Co jest największą wartością teatru? Zdaniem Rafała Maćkowiaka to, że jest on miejscem, w którym wciąż się eksperymentuje. Aktor związany z TR Warszawa był gościem audycji „W rytmie kultury”.

Maćkowiak zaznaczał na antenie Polskiego Radia RDC, że teatr jest narzędziem do „uwrażliwiania społeczeństwa”. Artysta w rozmowie z Beatą Jewiarz ubolewał nad tym, za tym rodzajem sztuki wciąż stoją tak małe budżety. — Naszą rolą jest dbać o pozycję teatru — podkreślał.

— Dla mnie teatr to jest miejsce, gdzie się jeszcze eksperymentuje, gdzie się ryzykuje. Może to jest kwestia po prostu mniejszych pieniędzy, mniejszego myślenia o zyskach, ale to jest i proces, który kształci aktorów, reżyserów i literatura, z którą się obcuje, czyli ten dobry scenariusz, dobry dramat, no i miejsce, gdzie się jeszcze do tego wszystkiego spotyka człowiek z człowiekiem — mówił Maćkowiak.

Aktor pracuje teraz nad nowym spektaklem ruchowym wraz z Pawłem Sakowiczem. Rafała Maćkowiaka zobaczymy także w grudniu na deskach TR Warszawa, w spektaklu „Między nami dobrze jest” Grzegorza Jarzyny na podstawie tekstu Doroty Masłowskiej.

Czytaj też: Dorota Wellman o przemocy wobec kobiet: musimy się temu dzielnie przeciwstawiać