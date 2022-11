Niewidomi i niedowidzący w końcu będą mogli zobaczyć sztukę. Radomskie muzeum ma na to sposób Anna Orzeł 07.11.2022 18:10 W Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu pojawiło się 10 tyflografów – czyli wypukłych rysunków dla niewidomych, które są odzwierciedleniem obrazów mistrza. To projekt zrealizowany z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

3 Tyflografiki w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (autor: RDC)

Osoby niewidome i niedowidzące mogą „zobaczyć" obrazy Jacka Malczewskiego. W radomskim muzeum wprowadzono kolejne udogodnienia dla niepełnosprawnych. Tym razem to tyflografiki, czyli wypukłe rysunki.

– Są odwzorowaniem eksponowanych dzieł - tłumaczy dr Adam Duszyk, wicedyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. – Dziesięć obrazów z naszej kolekcji prezentujemy w formie tyflografik do których przygotowaliśmy profesjonalną audiodeskrypcję, która jest wgrana zarówno na audioprzewodniki, które pobieramy w kasie, ale można też pobrać aplikację na swój telefon komórkowy i zwiedzać nasze muzeum – mówi.

– Projekt "Zobaczyć Malczewskiego" kosztował pół miliona złotych – przypomina wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski. – Cieszę się też, że tego typu projekty mają szanse rzeczywiście być realizowane przez Budżet Obywatelski Mazowsza. Przy okazji zachęcam, bo już kolejna edycja za chwilę, więc jeżeli będą takie pomysły to oczywiście bardzo chętnie byłyby one widziane. Wymaga to trochę pracy ale satysfakcja jest olbrzymia. – mówi.

W Radomiu i w regionie jest około dwóch tysięcy osób niewidomych czy niedowidzących.

Źródło: RDC Autor: Anna Orzeł/AP