Muzycznie od piątku do piątku. Felieton Bogdana Fabiańskiego [SPRAWDŹ] Bogdan Fabiański 17.01.2025 18:01 Nowy rok się rozkręca, a my mamy już pierwsze muzyczne premiery. Przegląd najważniejszych propozycji przygotował Bogdan Fabiański, dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, DJ i producent.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

„Look Up” – to 21 album Ringo Starra. Swój poprzedni krążek „What’s My Name” wydał w 2019 roku. Nowy album utrzymany jest w stylu country z udziałem Billy’ego Stringsa, Alison Krauss, Molly Tuttle, Luciusa i Larkina Poe. Jednym z producentów jest T Bone Burnett. Recenzenci określili płytę jako zupełnie inną od tego co robił wcześniej, a Ringo jest sobą i jest najmniej zblazowaną gwiazdą rocka we wszechświecie.

Druga premiera to 6. album zespołu Franz Ferdinand „The Human Fear” wydany na CD i LP. Płyta nagrana została w szkockim AYR Studios i zawiera 11 utworów. W większości kompozycje zostały napisane przed wejściem do studia, więc wszystko zostało szybko zrealizowane. Zespół przywiązał wagę nie tylko do estetyki, ale też i do stylu i brzmienia. Okładka zainspirowana jest autoportretem „7 Twists” Dory Maurer oddając to, czego zespół oczekuje od swojej muzyki. Franz Ferdinand wystąpi w Warszawie 25 lutego w klubie Progresja.

Trzeci krążek, który dopiero będzie miał swoją premierę 24 stycznia to „Nie umiem tańczyć” zespołu Mikromusic. Wydanie albumu poprzedziło 5 singli. Płyta to powrót do przeszłości, ale i czas na refleksję, plus poetycka szczerość także w głosie Natalii Grosiak. 5 lutego koncert promocyjny w Teatrze Komedia w Warszawie.

Ucieszyła mnie wiadomość, że 16 maja w klubie Palladium w Warszawie wystąpi francuska piosenkarka Barbara Pravi, którą pamiętamy z Festiwalu Eurowizji (II miejsce / 2021 r) i piosenki „Voila”. Jej koncerty to spektakle, ona nie tylko śpiewa, ale i opowiada swoje piosenki. Ostatnio wydała swój drugi album zatytułowany „La Pieva”. Zaprezentuje utwory zarówno z nowego albumu jak i z pierwszej płyty „Nie zamykamy ptaków”.

Następna niespodzianka to debiutancki album zespołu Kaliber 44 na winylu. Klasyk polskiego rapu, czyli „Księga tajemnicza. Prolog”, zawiera oryginalną kolejność tracków i jest bez cenzury i bez ingerencji.

Jeszcze jeden smaczek to premiera kultowego koncertowego albumu zespołu Kult, który jest zapisem występu zespołu z listopada 2024 roku na Teneryfie. Będzie się działo...

