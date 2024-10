„Twoje Mazowsze” z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Piotr Łoś zaprasza na audycję Adam Abramiuk 26.10.2024 04:14 Polskie Radio RDC ze specjalną audycją prosto z nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W piątek wieczorem została otwarta dla zwiedzających. Dziś odwiedzi ją Piotr Łoś z audycją „Twoje Mazowsze”.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej (autor: PAP/Paweł Supernak)

W piątek o godz. 20 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oficjalnie otworzyło swoje drzwi dla publiczności. To jest wyjątkowy moment dla Warszawy - powiedział podczas uroczystości prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dziś w muzeum będziemy także my.

Piotr Łoś z audycją „Twoje Mazowsze” zaprasza od godziny 10:00 do 14:00.

- Tym razem wydanie szczególne. Będziemy po pierwsze w samym centrum Warszawy, a po drugie w samym centrum wydarzeń. Otwarte zostało Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Bardzo, bardzo wyczekiwane zarówno przez mieszkańców Warszawy, ale też ze względu na różne dyskusje. Oczekiwane także przez ogół społeczeństwa, bo jest to coś bardzo interesującego - mówi.



Wielkie wrażenie robi już sam budynek Muzeum.

- Jak wejdzie tam sztuka, ale tak w pełni, we wszystkich pomieszczeniach się pojawi, to myślę, że ociepli ten budynek, jego surowość stanie się nie tak drażniąca, jak być może dla niektórych dotychczas była - wskazuje.



Głównym punktem jest klatka schodowa gmachu.

- Ona jakby kształtuje cały ten budynek, to jest centrum. Z tej klatki schodowej możemy pójść w różne strony i to jest bardzo interesujące rozwiązanie architektoniczne. Mam w oczach różne klatki schodowe, zarówno w obiektach bardzo zabytkowych, XIX-wiecznych, jak i np. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest to coś nieporównywalnego, rozwiązanie oryginalne - tłumaczy.



Stała wystawa ma pojawić się dopiero w lutym. Na razie w Muzeum będą organizowane performensy, koncerty i wydarzenia artystyczne.

- Będzie to budynek na pewno żywy, a co więcej, to myślę, że dowiedzą się Państwo także w naszym programie. Liczę, że pojawią się może artyści, może kierownictwo muzeum, a z pewnością ci, dla których sztuka nowoczesna jest po prostu ważna - zachęca.



