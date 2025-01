Nowy porywający singiel Mumford & Sons. Płyta w tym roku [SPRAWDŹ] Cyryl Skiba 19.01.2025 15:33 Zdobywcy nagród Grammy i BRIT, Mumford & Sons powrócą w tym roku z piątym albumem studyjnym pod tytułem „Rushmere”. Ukazał się już pierwszy singiel z wydawnictwa, o tym samym tytule.

Kiedy płyta Mumford and Sons? (autor: Mumford and Sons/ James Marcus Haney)

„Rushmere” to pierwszy od siedmiu lat album grupy Mumford & Sons działającej już jako trio, po rozstaniu z Winstonem Marshallem w 2021 roku. Stało się to po tym, jak spotkał się on z ostrą krytyką, za pochwałę książki prawicowego amerykańskiego dziennikarza Andy'ego Ngo.

W skład zespołu wchodzą dzisiaj Marcus Mumford, Ted Dwane i Ben Lovett. Współproducentem utworu i albumu jest ich przyjaciel Dave Cobb (współpraca z Brandi Carlile, Chrisem Stapletonem czy Slash'em).

Nowy album wydany za pośrednictwem Island Records ukaże się 28 marca 2025 r.

Lista utworów:

Malibu

Caroline

Rushmere

Monochrome

Truth

Where It Belongs

Anchor

Surrender

Blood On The Page feat. Madison Cunningham

Carry On

