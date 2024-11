„Być uwiedzionym prawdą”. Maria Maj w RDC o istocie aktorstwa Cyryl Skiba 13.11.2024 18:14 Być uwiedzionym prawdą – Maria Maj mówiła w Polskim Radiu RDC o istocie aktorstwa. Występująca od 1996 roku na deskach TR Warszawa aktorka była gościem audycji „W rytmie kultury”. W rozmowie z Beatą Jewiarz zaznaczała, że przejmuje ją teatr grany tak, jak gdyby aktor czuł, że prezentowany tekst jest jego własnym.

Maria Maj (autor: RDC)

Maria Maj mówiła w audycji „W rytmie kultury” o istocie teatru i o tym, jak można zostać uwiedzionym przez to, co dzieje się na scenie.

– Jestem przede wszystkim widzem, kocham teatr, chodzę do teatru namiętnie. Muszę zostać uwiedziona, muszę po prostu w to uwierzyć, a jeżeli ktoś mi to tylko prezentuje, to w związku z tym ja pozostaję wobec tego dość obiektywna i chłodna – opowiadała.

Aktorkę można zobaczyć w najnowszej produkcji filmowej „Grzyby” – to horror arthouse'owy w reżyserii Pawła Borowskiego.

W opisie filmu czytamy: „Starsza kobieta, zbierając grzyby w lesie, napotyka dwójkę młodych ludzi, przebranych w szlacheckie stroje. Nagłe spotkanie wywołuje konsternację po obu stronach. Młodzi twierdzą, że się zgubili, ale są przy tym dziwnie tajemniczy. Ona sama chce pomóc młodym. Staruszka czuje się zagrożona, a gdy próbuje zaprowadzić parę do wsi, zostaje zaatakowana. Nie jest jednak tak bezbronna, jak wydaje się na początku”.

Czytaj też: Tomasz Karolak w RDC o spektaklu „Niespodziewany powrót”: tu zacierają się ślady teatru