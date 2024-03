Nie żyje krytyk literacki Leszek Bugajski. Miał 75 lat RDC 26.03.2024 11:40 Zmarł Leszek Bugajski – krytyk literacki, publicysta, redaktor czasopism literackich, autor książek o literaturze i kulturze popularnej. Informację potwierdziły Instytut Książki oraz miesięcznik „Twórczość”. Za swą pracę twórczą i upowszechnianie literatury polskiej Bugajski został uhonorowany wieloma wyróżnieniami, w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Nie żyje Leszek Bugajski (autor: Twórczość/FB)

„Dziś w nocy zmarł Leszek Bugajski, krytyk literacki, długoletni redaktor »Twórczości«, nasz kolega” – poinformowano we wtorek w mediach społecznościowych miesięcznika literackiego „Twórczość”.

Bugajski (ur. 1949 w Dąbrowie Górniczej) był publicystą, krytykiem literackim, a także autorem książek, m.in. „Iredyński”, „Zapiski z epoki Beatlesów”, „Szczypiorski”, „Seks, druk i rock and roll. Zapiski z epoki recyklingu” – scenariuszy filmowych, felietonów i recenzji.

Jako publicysta współpracował m.in. z tygodnikiem "Wprost", "Newsweekiem" czy "Playboyem". Był wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika "Twórczość", kierował działem literackim tygodnika "Życie Literackie", publikował w wielu pismach poświęconych literaturze.

Wyjątkowy badacz literatury

„Najbardziej lubiłem jego ironiczne złośliwości, był w nich znakomity. Żywa inteligencja, do tego zmuszał mnie do czytania pisarzy, których nie chciało mi się czytać, bo albo związani jakoś z redakcją, albo jego zdaniem ciekawi. Zwykle nic mi się z tego nie podobało, a on to szanował. Lubił, jak komuś się nie podoba i umie to uzasadnić, umieścić w kontekście” – napisał w mediach społecznościowych wydawca, tłumacz i krytyk Krzysztof Cieślik.

„Oczywiście także wspaniały anegdociarz, ale co się dziwić: debiutował jeszcze we »Współczesności« więc znał literalnie wszystkich, którzy znaczyli coś w literaturze polskiej od lat 70.” – dodał.

Za swą pracę twórczą i upowszechnianie literatury polskiej Leszek Bugajski uhonorowany został Nagrodą im. Stanisława Piętaka, Nagrodą im. Kazimierza Wyki, Nagrodą Funduszu Literatury. Przyznano mu także Srebrny Krzyż Zasługi oraz Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.

