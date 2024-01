„Kwarantanna w Hi-Fi”. Retransmisja koncertu Małgorzaty Majerskiej i Kuby Matuszczyka RDC 22.01.2024 19:34 W najbliższy czwartek o godzinie 18:05 w studiu Radia dla Ciebie retransmisja wyjątkowego koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi”. Przypomnimy występ znakomitego duetu: Małgorzaty Majerskiej i Kuby Matuszczyka. Artyści w RDC wystąpili 22 kwietnia 2021 roku. Retransmisja na rdc.pl, na kanale Radia dla Ciebie w serwisie YouTube, na Facebooku oraz w aplikacji mobilnej RDC.

Kwarantanna w Hi-Fi w RDC (autor: RDC)

Małgorzata Majerska to studentka V roku Akademii Teatralnej w Warszawie na kierunku wokalno-aktorskim. Ukończyła PSM I st. w klasie skrzypiec. Ze sceną musicalową związana od 2009, kiedy dołączyła do Teatru Muzycznego Tintilo wystawiając wraz z nim musicale w Teatrze Rampa. Zrealizowała dyplom w Akademii Teatralnej pt. „Przybysz” (reż. Wojciech Kościelniak), który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród widowni i krytyków teatralnych. „Przybysz” doczekał się również rejestracji w Teatrze Telewizji, a Małgosia Majerska otrzymała za role w tym spektaklu 2 nagrody na 38. festiwalu szkół teatralnych. Aktualnie można zobaczyć ją w spektaklu „Pretty Woman” reż. Wojciech Koscielniak w Krakowskim Teatrze Variété, „Matka Joanna od aniołów” reż. Wojciech Faruga w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz w spektaklu „Księżniczka Sara” reż. Marek Grabiniok w Teatrze Rampa w Warszawie (premiera w maju br.). Małgosia Majerska pracuje również jako aktorka filmowa („Stella”, „Legiony”, „Zjednoczone Stany Miłości”) oraz dubbingowa. Niedawno, pod pseudonimem Gono, rozpoczęła prace nad autorskim materiałem, czego zapowiedzią stał się wydany w marcu br. singiel „Honda”.



Kuba Matuszczyk grę nauki na fortepianie rozpoczął w wieku pięciu lat. Od początku edukacji muzycznej zdobywał pierwsze i drugie nagrody na konkursach ogólnopolskich. Podczas nauki w gimnazjum został laureatem II nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Simone Delbert-Fevier w Nicei, laureatem II nagrody konkursu muzyki kameralnej w Calgary, zdobył również najwyższą punktację w Wielkopolsce na przesłuchaniach makroregionalnych. Na licznych kursach muzycznych pobierał nauki od pedagogów, których wychowankami byli m. in. Rafał Blechacz, czy Krystian Zimerman. W roku 2015 został stypendystą Polskiej Grupy Energetycznej oraz wraz z zespołem kameralnym wygrał XV Międzynarodowy Konkurs im. Juliusza Zarębskiego, i w ramach nagrody wykonał koncert w Filharmonii Narodowej. Koncertował w Niemczech, Austrii, Czechach oraz w Londynie. W jego repertuarze znajdziemy nie tylko kompozycje Fryderyka Chopina, ale również Sergiusza Rachmaninowa, Nikolaia Medtnera, Arama Chaczaturiana i innych.

