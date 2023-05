Konkurs im. Ady Sari. Po wizycie u patronki przyszedł czas na finał RDC 12.05.2023 06:45 Dziś finał XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. O laury będzie walczyło dziewięcioro artystów. W czwartek natomiast jury pod przewodnictwem Małgorzaty Walewskiej – Dyrektor Artystycznej Konkursu, a także Tadeusz Deszkiewicz – doradca prezydenta RP do spraw kultury i prezes Polskiego Radia RDC i Liliana Olech – Kierownik Biura Organizacyjnego Konkursu odwiedzili Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu.

11 maja, nie było zaplanowanych przesłuchań XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Zwyczajowo czwartek jest przeznaczony na próby finalistów z orkiestrą. Po raz pierwszy w historii Konkursu, finał rozegra poza Nowym Sączem – w Krakowie. Występy młodych artystów z orkiestrą Opery Krakowskiej pod batutą Piotra Sułkowskiego, stwarzają wiele nowych możliwości promocji talentów.

Wizyta w muzeum

W tym dniu, także zgodnie z wieloletnią tradycją, jury pod przewodnictwem Małgorzaty Walewskiej – Dyrektor Artystycznej Konkursu, a także Tadeusz Deszkiewicz – doradca prezydenta RP do spraw kultury i prezes Polskiego Radia RDC i Liliana Olech – Kierownik Biura Organizacyjnego Konkursu odwiedzili Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu, mieszczące się w rodzinnym domu patronki wydarzenia. Przedstawicielom Konkursu towarzyszyli: Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza oraz Andrzej Długosz – kustosz muzeum.

W saloniku wielkiej śpiewaczki zwiedzający mieli okazję zobaczyć zdjęcia i pamiątki po artystce, przejrzeć się w jej słynnym lustrze, obejrzeć jej słynne rękawiczki i bogatą korespondencję, ale przede wszystkim posłuchać w jej wykonaniu arii „Una voce poco fa” z opery „Cyrulik sewilski” Rossiniego. Nagranie zrobiło na jurorach wielkie wrażenie, tym bardziej radość sprawił prezent organizatorów Konkursu – płyta z rejestrajcą występów Ady Sari. Złożono także kwiaty pod tablicą upamiętniającą słynną śpiewaczkę. Ponadto jurorzy zwiedzili Klasztor Klarysek, zajrzeli do Cukierni Sądeckiej, która jest sponsorem wydarzenia (makaroniki z podobizną gwiazdy operowej robią już od kilku edycji furorę), a także zjedli obiad w Willi Poprad, która także wsparła tegoroczną edycję.

Zmarła 1968 roku Ada Sari (naprawdę nazywała się Jadwiga Szayer) związana była ze Starym Sączem, gdzie jej ojciec przez wiele lat był burmistrzem. Jej kariera sceniczna, która zaczęła się w 1909 roku, wiodła przez teatry m.in.: Rzymu, Mediolanu, Neapolu, Petersburga, Kijowa, Lwowa, Krakowa, Wiednia, Warszawy oraz Nowego Jorku. Zdobyła światową sławę śpiewając pod batutą największych dyrygentów tamtych czasów, takich jak: Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni i Arturo Toscanini. Była także niezwykłym pedagogiem przenosząc na polski grunt włoską szkołę śpiewu. Jej uczennicami były słynne polskie śpiewaczki m.in.: Halina Mickiewiczówna, Bogna Sokorska, Maria Fołtyn, Barbara Nieman, Zdzisława Donat i Urszula Trawińska.

Warto wspomnieć, że przy Konkursie działa studio telewizyjne. To już czwarta edycja, gdy Karol Szafraniec z wielkim rozmachem i znawstwem rozmawia z uczestnikami, pianistami i organizatorami. Po finale przed kamerą staną jurorzy. Studio cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory, w tej edycji, zarejestrowano 26 rozmów, które są emitowane podczas przerw transmitowanych na żywo przesłuchań. Później są one udostępniane na fanpage’u i stronie Konkursu. Dodajmy, że dotychczas transmisje przesłuchań wyświetlono już ponad 12 tysięcy razy.

Czas na finał

W piątek, 12 maja czas na finał, który zapowiada się niezwykle interesująco. O laury XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, będzie walczyło dziewięcioro artystów: Hyejin Lee, sopran (Korea Południowa); Lukas Enoch Lemcke, bas (Niemcy); Chao Liu, baryton (Chiny); Celine Mun, sopran (Korea Południowa); Weronika Rabek, mezzosopran (Polska); Liang Wei, tenor (Chiny); Iryna Haich, mezzosopran (Ukraina); Adrian Janus, baryton (Polska); Justyna Khil, sopran (Polska).

Finał rozpocznie się o godz. 18.30 w Operze Krakowskiej. Zwycięzców Konkursu poznamy w nocy z piątku na sobotę. Werdykt jury zostanie ogłoszony w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Zarówno Koncert Finałowy, jak i ogłoszenie wyników, będą transmitowane na stronie: www.adasari.pl.

