Koncert „Solidarni z Ukrainą” - w przededniu rocznicy napaści Rosji na Ukrainę 22.02.2023 12:12 23 lutego, w przeddzień rocznicy napaści Rosji na Ukrainę, odbędzie się wyjątkowy koncert "Solidarni z Ukrainą", zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Teatr Wielki – Operę Narodową.

"Solidarni z Ukrainą" (autor: MKiDN)

"Nad ranem 24 lutego 2022 r. Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę – wojska rosyjskie rozpoczęły zmasowane ostrzeliwanie ukraińskich miast i wsi, w bestialski sposób zabijając ludność cywilną, w tym dzieci. W najbliższy piątek minie rok od tych tragicznych wydarzeń" - przypomniano na stronie resortu kultury.

Koncert rozpocznie się o godz. 20.00. Na największej polskiej scenie operowej wystąpią chór i orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pod dyrekcją muzyczną Michała Klauzy oraz Młodzieżowa Orkiestra Akademicka (MASO) z Charkowa "Słobożański" pod dyrekcją Jurka Dybała.

W programie koncertu znajdzie się utwór Valentina Silvestrova pt. "Modlitwa za Ukrainę", skomponowany podczas Euromajdanu w 2014 r., wybrzmią również hymny Polski i Ukrainy (ten ostatni w aranżacji Jurija Szewczenki), a także "Requiem" oraz "Va pensiero" z opery "Nabucco" Giuseppe Verdiego. W "Requiem" zaśpiewają soliści Izabela Matuła (sopran), Vassily Solodky (tenor), Agnieszka Rehlis (mezzosopran) oraz Sergii Magera (bas).

"Ten koncert jest wydarzeniem nadzwyczajnym. Jest naszym głosem sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, jest hołdem, który oddajemy ofiarom tej straszliwej wojny, jest wreszcie podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy od roku każdego dnia, na swoją miarę, niosą pomoc Ukrainie i wspierają Ukraińców, tu w Polsce. To wielka rzesza ludzi – osób prywatnych, społeczników, działaczy, samorządowców, urzędników. Rok temu wspólnie i bez wahania stanęliśmy po jedynej właściwej stronie – i dzisiaj kontynuujemy to nasze działanie. Solidarni z Ukrainą – aż do zwycięstwa" – napisał zapraszając na koncert minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński.

Koncert będzie transmitowany przez TVP2 oraz radiową Dwójkę.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

