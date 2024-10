„Requiem” Mozarta zabrzmi w Warszawie. Organizator o koncercie w Polskim Radiu RDC Cyryl Skiba 16.10.2024 11:19 Ten koncert to tradycja - w 175. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina wybrzmi „Requiem” Mozarta. O tym szczególnym wydarzeniu, które będzie transmitowane w Polskim Radiu RDC, rozmawialiśmy w „Poranku RDC” z Aleksandrem Laskowskim. Rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, który jest organizatorem koncertu, zaznaczał na naszej antenie, że wydarzenia odbywa w się w szczególnym miejscu. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie znajduje się bowiem serce Chopina.

W 175. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina wybrzmi „Requiem” Mozarta. Ten szczególny koncert będziemy transmitować w czwartek 17 października na antenie Polskiego Radia RDC. Arcydzieło Mozarta zaprezentowane zostanie w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, przed sercem Chopina.

O wydarzeniu mówił na naszej antenie jego organizator Aleksander Laskowski.

- Jego siostra wedle legendy przemyciła do Warszawy serce Fryderyka Chopina. Tu wszystkich faktów dokładnie nie znamy, ale taka wersja powiedzmy obowiązuje. Prawdopodobnie władze carskie nie zgodziłyby się ani na taki gest symboliczny, ani też z przyczyn sanitarnych. Spoczęło w Bazylice Świętego Krzyża, zresztą początkowo przechowywane było w podziemiach kościoła, od pewnego momentu dopiero jest wmurowane w jeden z filarów - tłumaczył.



Arcydzieło Mozarta zaprezentowane zostanie na fortepianie historycznym z czasów Chopina. Zagra znakomity ukraiński pianista Vadym Kholodenko.

- To jest artysta, który koncertuje rzeczywiście od bardzo młodego wieku i ja wielokrotnie miałem okazję słyszeć go w Warszawie na festiwalach „Chopin i jego Europa”, czy właśnie dwa lata temu w Bazylice. I mogę powiedzieć, że to jest nie tylko wspaniały wirtuoz posiadający ogromną biegłość techniczną, ale też artysta, który ma w sobie wspaniałą głębię, taką poetycką naturę, która potrafi muzykę podnieść do poziomu ogromnej wzniosłości i to się udziela publiczności - mówił Laskowski.



Początek transmisji w RDC i koncertu w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie 17 października 2024 godz. 20:30. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Arcydzieło Mozarta (w wersji Süssmayra) zabrzmi w transkrypcji na fortepian solo, dokonanej przez Karla Klingwortha, znanego w XIX wieku niemieckiego wirtuoza, dyrygenta i kompozytora, ucznia i późniejszego przyjaciela Franza Liszta. Wersja, którą Vadym Kholodenko na zaproszenie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zaprezentował dwa lata temu, utrwalona została na płycie, wydanej przez Instytut.

