„Kołysanki dla dorosłych” – premiera nowego albumu Moniki Borzym w Radiu dla Ciebie RDC 09.02.2024 12:44 „Chciałam nagrać album z muzyką, która będzie towarzyszyła słuchaczom w sensualnych momentach ich życia, która będzie ich stymulowała, pomagała w stworzeniu nastroju i przestrzeni na bliskość i przyjemność. Wierzę, że muzyka, która powstaje z wielkiej przyjemności, ma siłę wzbudzania przyjemności w odbiorcy. Wierzę, że nasycone namiętnością aranżacje i wykonania mają siłę, aby taką namiętność wzbudzić”.

Informacja prasowa

Tak o swoim najnowszym projekcie mów Monika Borzym - wokalistka jazzowa urodzona w 1990 roku. Artystka ma na koncie siedem albumów: „Girl Talk” (platynowa płyta), „My Place” (platynowa płyta), „Back To The Garden” (złota płyta), „Jestem Przestrzeń” (album z poezją Anny Świrszczyńskiej wydany we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego), „Radiohedonistycznie”, „Monika Borzym Śpiewa Stare Piosenki Przy Fortepianie Krzysztof Dys”, oraz najnowszy „Kołysanki Dla Dorosłych”, którego premiera już wkrótce!

Monika pochodzi z muzycznej rodziny, sama też przeszła drogę muzycznej edukacji. Szkołę muzyczną w klasie fortepianu ukończyła z wyróżnieniem, następnie rozpoczęła naukę wokalistyki na wydziale piosenki w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie.

Podróż za ocean i nauka w John Hersey High School utwierdziła ją w tym, że jej drogą jest śpiewanie jazzu. Za namową pedagogów i przyjaciół brała udział w wielu festiwalach wokalnych zdobywając tam nagrody i doświadczenie sceniczne.

Przełomowym momentem w jej karierze było otrzymanie stypendium w University of Miami Frost School of Music w 2008 roku, a następnie w Los Angeles Music Academy.

Po powrocie do Polski zaczęła studiować psychoseksuologię, co – obok muzyki – stało się jej ogromną pasją i życiowym wyzwaniem.

Monika nagrania do swoich albumów współtworzyła z największymi i najwybitniejszymi muzykami polskiego i światowego jazzu. Na debiutanckiej płycie Moniki „Girl Talk”, nagranej w kultowym nowojorskim studio Sear Sound zagrali Jej idole, m.in. Aaron Parks, Eric Harland, Larry Grenadier i Gil Goldstein.

Nad płytą „Back To The Garden” pracowała z wybitnym amerykańskim gitarzystą Mitchellem Longiem, nowojorskim producentem Devinem Greenwoodem (Norah Jones, Amos Lee, Melody Gardot) oraz trzema artystami z kraju – kontrabasistą Robertem Kubiszynem, perkusistą Michałem Bryndalem i altowiolistą Michałem Zaborskim (Atom String Quartet).

„My Place” to głównie kompozycje Mariusza Obijalskiego i samej Artystki, którzy zaprosili do współpracy m.in. arcymistrza gitary jazzowej Johna Scofielda, brazylijskiego wirtuoza gitary akustycznej Romero Lubambo, wybitnego saksofonistę Chrisa Pottera i genialnego trębacza Randy’ego Breckera. To wszystko goście, a w zespole nagrywającym album znaleźli się tym razem m.in. gitarzysta Larry Campbell (znany ze współpracy z Bobem Dylanem i Paulem Simonem), perkusista Kenny Wollesen (grywał z Johnem Zornem, Norah Jones i Johnem Scofieldem) i basista Tony Scherr (m. in. Norah Jones, The Lounge Lizards, John Scofield).

Album „Radiohedonistycznie” powstał przy współpracy z Nikolą Kołodziejczykiem, który zaaranżował największe przeboje zespołu Radiohead na arcyciekawy skład: jazzowe trio (Stryjo), trzy waltornie, klarnet basowy, violę da gamba.

Płytę ze „starymi piosenkami”, czyli z polskimi kompozycjami z lat trzydziestych z nieśmiertelnymi tekstami m.in. Juliana Tuwima i Mariana Hemara, nagrała z wybitnym pianistą, aranżerem i kompozytorem Krzysztofem Dysem.

„Kołysanki dla dorosłych” to sensualny album będący wypadkową zainteresowań zawodowych Moniki - muzyki i erotyki. Jest to także pierwsza w karierze Moniki płyta ze standardami jazzowymi. Artystce towarzyszy trio złożone ze znakomitych muzyków: Krzysztof Dys (fortepian), Michał Bryndal (perkusja), Andrzej Święs (kontrabas).

Zmysłowe, oszczędne w formie interpretacje wybranych przez Monikę utworów tworzą niezwykły zbiór piosenek, które mają w zamyśle autorów aranżacji koić zmysły słuchaczy prowokując do relaksu i zasłuchania.

Taki już los standardów, że można je interpretować na różne sposoby. Monika zrobiła to w bliskiej Jej, sensualnej estetyce. Ciepły, niski głos Artystki działa kojąco na zmysły i zaprasza do otwarcia się na przyjemności.

Na płycie usłyszymy m. in. „Blame It On My Youth” – standard z 1934 roku skomponowany przez Oscara Levanta do słów Edwarda Heymana, „It Amazes Me” duetu Cy Coleman i Carolyn Leigh z 1958 roku, „Old Devil Moon” (Burton Lane & Yip Harburg 1947) czy „Kiss” hit napisany przez Prince’a w 1986 roku.

Kilka dni temu Jamie Cullum w swoim programie w BBC opowiadał o piosence „Old Devil Moon” w interpretacji Moniki, o zbliżającej się premierze „Kołysanek dla dorosłych” i o samej Artystce.

Koncert premierowy odbędzie się 14 lutego o godz. 18:00 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, a jego organizatorem jest Radio dla Ciebie. Całość do usłyszenia na żywo, na 101 FM w Warszawie, pasmach lokalnych, a także w aplikacji mobilnej RDC i na stronie www.rdc.pl/player.

Po wejściówki na ten wyjątkowy koncert zapraszamy pod adres: walentynki@rdc.pl. Ilość miejsc ograniczona!

Wydawcą albumów „Monika Borzym Śpiewa Stare Piosenki” oraz „Kołysanki Dla Dorosłych” jest Agata Borzym i Jej wytwórnia – Borzym Music Polska.