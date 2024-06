Słuchowisko „Schizofrenia” wg opowiadania Jana Brzechwy w „Wieczorze literackim” RDC RDC 26.06.2024 21:37 W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Schizofrenia” z 1967 roku w reżyserii Zbigniewa Kopalki według opowiadania Jana Brzechwy ze zbioru „Opowiadania drastyczne”. Ponadto gośćmi audycji będą Mariusz Urbanek, autor książki „Brzechwa nie dla dzieci” oraz prof. Aleksander Fiut. Do usłyszenia w sobotę o godz. 20:00!

Jan Brzechwa (autor: Władysław Miernicki, Public domain, via Wikimedia Commons)

Słuchowisko „Schizofrenia” według opowiadania Jana Brzechwy zaprezentujemy w „Wieczorze literackim” Radia dla Ciebie w najbliższą sobotę.

Bohater słuchowiska – Witold Sotela, matematyk, uważający się za lekarza psychiatrę, przyjeżdża do Strasburga do Instytutu Psychiatrii. Profesor Instytutu udaje, że wierzy w jego wiedzę medyczną. Poznaje go z jedną z pacjentek – Polką, Kira Sawicką.

Sotela stwierdza u niej objawy choroby, ale szukając jej danych w kartotece, znajduje kartę, z której wynika, że on też jest chory. Sotela oczywiście w to nie wierzy i jest przekonany, że to zawiść jego kierownika spowodowała taką diagnozę.

Po pewnym czasie podleczeni Sotela z Kirą opuszczają Instytut. Pobierają się i są szczęśliwi. Jego szef proponuje mu znów współpracę, na którą Sotela się zgadza, ale ciągle myśli, że jego szef chce się go pozbyć jako rywala. Znów zaczynają się u niego i u Kiry obsesje. Sotela wraz z Kirą jadą do Strasburga jako pacjenci.

O „dorosłej” twórczości Jana Brzechwy, cyklu „Opowiadania drastyczne” i utworze „Schizofrenia” opowie Mariusz Urbanek, autor książki „Brzechwa nie dla dzieci”.

O obchodach Roku Czesława Miłosza oraz korespondencji noblisty z noblistką Wisławą Szymborską opowie drugi gość audycji prof. Aleksander Fiut, historyk literatury, krytyk literacki, eseista, długoletni kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki UJ, autor wielu publikacji poświęconych Czesławowi Miłoszowi oraz rozmów z poetą.

Słuchowisko „Schizofrenia”

Polskie Radio, Teatr PR, premiera: 13.09.1967

autor tekstu: Jan Brzechwa

adaptacja: Maria Komorowska

reżyseria: Zbigniew Kopalko

realizacja akustyczna: Jadwiga Rogocka, Jerzy Jeżewski

OBSADA:

Stanisław Zaczyk – Profesor Garraud

Kazimierz Wichniarz – Profesor Oskar Ligenhorn

Wacław Szklarski – Doktor Adler

Barbara Stępniakówna – Simona Tournier

Aleksandra Śląska – Doktor Monika Chavance

Elżbieta Kępińska – Kira Sowicka

Halina Jezierska – Monika

Gustaw Holoubek – Witold Sotela

Stanisława Stępniówna

Zbigniew Obuchowski

Władysław Kaczmarski

Ludwik Jabłoński

Stefan Brem

