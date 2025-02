Funk, jazz, soul, mocne bity i siła dużych składów. W Warszawie dzisiaj festiwal BIGGA VOL. 1 Cyryl Skiba 23.02.2025 05:52 Na jednej scenie stołecznego klubu Niebo wystąpią zespoły reprezentujące niezależną, polską scenę muzyczną: P.Unity, Klawo oraz Tropical Soldiers in Paradise.



Jak zapowiadał w Polskim Radiu RDC, jeden z organizatorów - Maciej Sondij, wieczór przepełniony będzie niezwykłą energią. Gitarzysta zespołu P.Unity zaznaczał w audycji "Pomiędzy" co łączy te trzy zespołu - wszystkie mają licznych muzyków. To po prostu duże składy - mówił Sondij.

– Połączymy po prostu siły i zwrócimy uwagę na to, że jest w Polsce taka scena i ona ma się bardzo dobrze. Wszyscy razem mamy ogromnie dużo pasji do tego i wiary i to jest też coś, co nas tak bardzo łączy ze sobą. Dodatkowo te występy, uważam, że wszystkie te zespoły charakteryzuje to, że na żywo po prostu wybrzmiewają w pełni i są najlepsze wtedy. – mówił Sondij.

Koncert 23 lutego, klub Niebo, początek o godzinie 18:00

Sprawdź zespoły:

P.Unity

https://www.instagram.com/p.unity_dawgz/

https://www.facebook.com/PIsTheFunk/

https://www.youtube.com/watch?v=Og55f5gjoOI

Klawo

https://www.instagram.com/klawo_the_band/

https://www.facebook.com/klawoband

https://www.youtube.com/watch?v=P8omf80ntLA

Tropical Soldiers in Paradise

https://www.instagram.com/tropical_soldiers_in_paradise/

https://www.facebook.com/tsipmusic

https://www.youtube.com/watch?v=COJA4q_gX3E

Posłuchaj całego wywiadu: