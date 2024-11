Spotkania, wykłady i czytanie performatywne. Rusza Festiwal Literatury Azjatyckiej RDC 14.11.2024 12:46 Już po raz drugi w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie odbędzie się wielkie święto książki azjatyckiej — Festiwal Literatury Azjatyckiej. Impreza potrwa od 14 do 17 listopada.

W Muzeum Azji i Pacyfiku 2. edycja Festiwalu Literatury Azjatyckiej (autor: pexels)

Wydarzenie otworzy dzisiaj czytanie performatywne „Śpiących piękności”, opowiadania japońskiego noblisty Yasunariego Kawabaty, w reż. Joanny Grabowieckiej-Świerszcz.

W tegorocznym programie znalazły się spotkania i wykłady nt. książek – od literatury pięknej, przez literaturę faktu, po science-fiction i fantasy. Będzie to świetna okazja do zapoznania się m.in. z: fenomenem azjatyckiej literatury na lepszy nastrój (comfort read), klasyką – twórczością przedstawicieli trzech pokoleń pisarzy chińskich – Lao She, Yu Hua, Shuang Xuetao czy Japonią widzianą oczami noblistów: Kenzaburo Oe i Yasunariego Kawabaty, głosami nowego pokolenia – Li Kotomi („Wyspa pajęczych lilii”) czy Normana Eriksona Pasaribu („Nie do końca szczęśliwe historie”), azjatyckim science fiction i fantasy, czy motywem istot wampirycznych w kulturach Azji i… kotów w japońskiej literaturze” — czytamy w przesłanej informacji.

Szczegółowy program festiwalu można znaleźć TUTAJ.

Przypomniano, że „w weekend festiwalowy odbędzie się część targowa ze stoiskami kilkunastu polskich wydawnictw i księgarń”.

W strefie spotkań można będzie porozmawiać z autorami piszącymi o Azji: Martą Sawicką-Danielak, autorką reportażu „Oko tygrysa”, zajmującym się współczesną Mjanmą i stosunkami rosyjsko-chińskimi Michałem Lubiną; Marceliną Szumer-Brysz, autorką reportaży o Turcji; Agnieszką Couderq, autorką cyklu powieści historycznych o Michale Boymie; Katarzyną Podstawek oraz Katarzyną Rutowską, autorkami powieści „Ucieczka Apsary”, inspirowanej indyjskim gatunkiem desi fantasy — napisano o gościach targów.

W tym roku do współpracy zaprosiliśmy czołowe wydawnictwa i księgarnie specjalizujące się w literaturze azjatyckiej oraz wydawców kultowych serii, mangi, a także publikacji naukowych i popularyzatorskich: Państwowy Instytut Wydawniczy, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Tajfuny, Wydawnictwo W.A.B., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bo.wiem, Wydawnictwo KIRIN, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Spółdzielnia, Wydawnicza „Czytelnik”, Wydawnictwo Mova, Wydawnictwo Znak, Waneko, Wydawnictwo Yumeka, Grupa Wydawnicza Relacja, Azjatyckie Języki — czytamy w informacji.

