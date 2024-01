Brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja "Strefa interesów" w reż. Jonathana Glazera otrzymała we wtorek szansę na Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego. Nominacje do 96. Oscarów ogłoszono we wtorek na profilu Amerykańskiej Akademii Filmowej na YouTube. Nazwiska nominowanych odczytali aktorka Zazie Beetz oraz aktor i scenarzysta Jack Quaid.